Asus ExpertBook B9, al CES il “peso piuma” da 870 grammi

Asus ha annunciato al CES 2020 il nuovo ExpertBook B9, un ultrabook dedicato all’utenza business caratterizzato da hardware di ultima generazione e un peso di soli 870 grammi.

Asus è riuscita a ridurre il peso del nuovo ExpertBook B9 grazie a uno chassis in lega di magnesio e litio, che risulta estremamente leggera ma altrettanto resistente, tanto da poter permettere all’ultrabook di soddisfare alcuni standard militari di durabilità. Insomma, quando sarete in viaggio non dovrete preoccuparvi né del peso né di eventuali botte accidentali.

Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i5 o i7 di decima generazione, supporto alla tecnologia Intel vPro, fino a 16 GB di memoria RAM LPDDR3, due slot PCIe 3.0 x4 in cui installare SSD fino a 2 TB (fino a 4 TB di spazio totale), grafica integrata Intel UHD 620 e connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 4.2.

Lo schermo sfrutta la tecnologia NanoEdge, che ha permesso ad Asus di inserire un 14″ nello chassis di un 13″. Il display offre una risoluzione Full HD con copertura del 100% dello spazio sRGB, angoli di visione migliorati e retroilluminazione LED.

Per quanto riguarda la connettività abbiamo invece due USB 3.1 Gen1 Type-C Thunderbolt 3, una USB 3.1 Gen2 Type-A, un’uscita HDMI, un jack da 3,5 mm combo e una particolare uscita micro HDMI dedicata alla connessione Ethernet.

In questo Asus ExpertBook B9 l’azienda ha inserito anche il numberpad 2.0, il tastierino numerico virtuale integrato nel touchpad che abbiamo già avuto modo di conoscere su altri prodotti della linea consumer. Tra le altre caratteristiche abbiamo cerniere ErgoLift che sollevano il portatile per migliorare scrittura e raffreddamento, fotocamera IR compatibile con Windows Hello, audio certificato Harman-Kardon e integrazione con Amazon Alexa.

CPU Intel Core i7-10510 con Intel vPro

Intel Core i5-10210 con Intel vPro OS Windows 10 Pro

Windows 10 Home RAM 8 / 16 GB LPDDR3 2133 MHz SSD (2) PCIe 3.0 x4 Schermo 14″ FHD GPU Intel UHD Graphics 620 I/O (2) USB 3.1 Gen1 Type-C Thunderbolt 3

(1) USB 3.1 Gen2 Type-A

(1) HDMI

(1) micro HDMI per connessione Ethernet

(1) combo jack 3,5 mm Wireless Wi-Fi 6 e Bluetooth 4.2 Audio Certificato Harman-Kardon Peso 870 grammi

A bordo dell’ExpertBook B9 troviamo poi la nuova versione del software MyAsus, che migliora ulteriormente l’integrazione con il proprio smartphone: ora infatti è sia possibile utilizzare sul PC le applicazioni presenti sul proprio dispositivo, che usare lo smartphone stesso come secondo schermo del computer portatile. Durante la presentazione Asus ci ha mostrato anche una funzione QR Code che velocizza il trasferimento dei file tra smartphone e ultrabook.

Al momento non ci sono dettagli in merito alla disponibilità dell’Asus ExpertBook B9 nel mercato italiano, ma come sempre vi terremo aggiornati con tutte le novità.