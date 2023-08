In concomitanza con l’avvio della Gamescom, Amazon si distingue ancora una volta come il leader dell’e-commerce, presentando una serie di offerte legate a una vasta gamma di prodotti tecnologici ASUS. Questo evento promozionale, noto come “ASUS Games Week“, si prevede che duri per l’intera durata della settimana, dal 21 al 27 agosto. Nel seguito, abbiamo accuratamente selezionato 7 proposte che reputiamo di grande interesse; tuttavia, per esplorare l’intero spettro di offerte, vi invitiamo cordialmente a visitare la pagina dedicata all’evento.

Poiché stiamo parlando di prodotti ASUS, le offerte riguardano articoli informatici all’avanguardia, spaziando dai pratici masterizzatori esterni fino ai sofisticati sistemi mesh. È importante sottolineare che gli sconti sono notevoli: ogni prodotto incluso in questa iniziativa è proposto a un prezzo inferiore rispetto a quanto registrato nei precedenti 30 giorni.

ASUS ZenWiFi Pro XT12

Iniziamo con un sistema mesh, tra le migliori soluzioni per migliorare ed estendere il segnale Wi-Fi della propria connessione di casa. Amazon propone l’ASUS ZenWiFi Pro XT12 non solo al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni, ma addirittura al più basso di sempre, permettendovi di acquistarlo a 314,99€ invece di 389,15€ (che sarebbe il prezzo già precedentemente scontato). Con 12 stream e una velocità di trasmissione dati complessiva di 11.000 Mbps, il ZenWiFi Pro XT12 sfida i limiti della velocità di rete. Immaginate di poter trasmettere e ricevere dati su numerosi dispositivi contemporaneamente, eliminando i tempi di attesa e ottimizzando le prestazioni in reti ad alta densità. Ecco, questo è proprio ciò che garantisce questo sistema mesh targato ASUS. I componenti interni, tra cui spicca anche una CPU quad-core a 64 bit da 2.0 GHz, sfruttano appieno il chipset Broadcom WiFi 6 di nuova generazione, per un incremento fino al 38% nella portata del segnale Wi-Fi.

ASUS ZenWiFi XD4 AX Mini

Stesso discorso anche per il più compatto ASUS ZenWiFi XD4 AX Mini, visto che viene proposto a uno dei prezzi più bassi di sempre da quando questo modello è entrato in commercio. Con una larghezza di banda complessiva che raggiunge fino a 1800 Mbps, questo sistema è fino a 1,4 volte più rapido rispetto ai router Wi-Fi 5 tradizionali. A patto di non avere già una soluzione all’avanguardia, sperimenterete streaming fluidi, giochi online senza interruzioni e trasferimenti rapidi di file. Se siete contro alle configurazioni complicate, l’app dedicata vi guiderà passo passo durante l’installazione, permettendovi di metterlo subito in funzione in pochi minuti. ZenWiFi AX Mini si integra bene anche con i servizi per la casa smart, inclusi assistenti virtuali come Alexa e piattaforme come IFTTT. Insomma, l’offerta perfetta per chi vuole qualcosa di entry level ma efficace, dato che dopo gli sconti bastano solamente 79,99€ per portarselo a casa.

ASUS DSL-AC88U

In questa ASUS Games Week, Amazon ha messo in rilievo un sacco di prodotti tech relativi al miglioramento della propria connessione internet, motivo per cui vi segnaliamo anche l’ASUS DSL-AC88U. Quest’ultimo è un router, e sebbene non sia un modello di ultimissima generazione, le sue caratteristiche danno senza dubbio una marcia in più alla vostra connessione internet. Lo sconto applicato è elevatissimo, dal momento che si parla di un 43% rispetto agli ultimi 30 giorni, permettendovi di acquistarlo a soli 159,99€ invece di 278,90€. Il DSL-AC88U di ASUS non è solo un router, poiché apre la porta a un mondo di connessioni, consentendo di scegliere tra DSL, Ethernet o persino 3G/4G LTE. La transizione da una connessione all’altra sarà istantanea, e potrete anche combinare diverse connessioni per ottenere una larghezza di banda maggiore e sempre affidabile.

ASUS DSL-AX82U

Proposta d’acquisto niente male anche sull’ASUS DSL-AX82U, che scende sotto la soglia dei 200,00€ dopo parecchi mesi. Grazie alla tecnologia dual band AX5400 e al supporto Wi-Fi 6 802.11ax, questo modello raggiunge velocità fino a 5400 Mbps, rendendolo ottimo sia per gli appassionati di streaming sia per i gamer incalliti. Tra le specifiche tecniche più rilevanti spiccano poi la possibilità di usarlo con una porta DSL per le connessioni ADSL/VDSL, con una porta Ethernet per la fibra ottica o la rete locale e addirittura una porta USB per l’accesso a reti mobili a banda larga. Gli amanti delle personalizzazione apprezzeranno poi gli effetti di illuminazione integrati, che consentiranno di scegliere tra una miriade di colori e modalità per creare l’atmosfera perfetta nel vostro spazio di lavoro o di gioco.

ASUS PRIME Z790-P

Buone occasioni anche per chi deve aggiornare il proprio PC da zero, partendo da una nuova scheda madre. In questa iniziativa, la ASUS PRIME Z790-P è quella da preferire, poiché proposta a soli 229,99€, a seguito di un ulteriore calo dell’11% rispetto a quello già applicato da Amazon negli ultimi 30 giorni. Su questo modello c’è un algoritmo proprietario ASUS che bilancia le termiche e l’acustica del sistema con un solo clic. Quando si tratta di mantenere le temperature sotto controllo, la PRIME Z790-P è un vero campione. Con più dissipatori di calore integrati e connettori ibridi per ventole, questa scheda madre è progettata per mantenere la stabilità del sistema anche sotto carichi di lavoro intensi. Addio al throttling e alle preoccupazioni per il surriscaldamento, spesso fattori che rovinano l’esperienza di gioco e non solo.

ASUS ZenDrive U9M

È il prodotto tech più abbordabile di questa promozione, eppure la sua utilità può rivoluzionare il modo di lavorare con il PC. I computer moderni, infatti, non integrano più il supporto fisico per il lettore ottico, se non in rari casi. Masterizzare qualcosa su CD o DVD diventa quindi impossibile, ma esistono delle ottime soluzioni per rimediare senza dover necessariamente rinnovare la parte interna del case. ASUS ZenDrive U9M è una di queste, e con lo sconto attuale potete acquistarlo a soli 32,99€. Questo modello possiede un design ultra-sottile, con uno spessore di soli 13 millimetri, che sposa l’estetica con la funzionalità. Ma la vera specialità di questo modello risiede nella protezione delle preziose memorie. È dotato infatti dell’avanzata tecnologia M-DISC, che supera di gran lunga la deperibilità dei dischi rigidi e delle unità flash, con un potenziale di conservazione che supera i 1.000 anni.

ASUS ROG Falchion

Terminiamo con la ASUS ROG Falchion, una tastiera da gaming che abbiamo anche recensito nei mesi scorsi. Anche questo prodotto tech viene venduto a uno dei prezzi più bassi di sempre, giustificando la sua presenza in questa selezione personalizzata. Il suo design compatto, con i tasti freccia e di navigazione integrati in un layout 65%, offre un’esperienza completa in uno spazio ridotto. Con appena 306 mm di lunghezza, si avvicina quasi alle dimensioni di una tastiera al 60%, permettendovi di sfruttare tutte le funzioni di una tastiera standard senza sacrificare prezioso spazio sulla scrivania. L’innovativo pannello touch posizionato sul lato sinistro della ROG Falchion rivoluziona il modo in cui interagite con il sistema, potendo regolare agilmente il volume, creare scorciatoie per le app preferite o gestire le funzioni di copia/incolla. Questo pannello può anche essere programmato come tasto macro, offrendo un controllo di gioco ancora più immersivo.

