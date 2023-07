Asus, uno dei principali produttori di componenti hardware per il settore gaming, ha recentemente sorpreso gli appassionati con un concept di scheda grafica innovativa che ha uno slot SSD M.2.

Tony Yu, General Manager di Asus China, ha presentato su Bilibili un prototipo di scheda grafica basata sulla Nvidia GeForce RTX 4060 Ti che include una caratteristica piuttosto insolita: uno slot per un’unità SSD M.2 NVMe. Questa nuova proposta sfrutta i canali PCIe non utilizzati sulla scheda grafica, poiché la GPU AD106 utilizza solo otto canali PCIe, lasciando spazio per altri otto sulla connessione PCIe della scheda.

Sebbene i dettagli siano ancora limitati, Asus ha dimostrato come sfruttare appieno il potenziale di questa soluzione. In teoria, Asus avrebbe potuto aggiungere una coppia di SSD, dato che sono disponibili otto canali in totale. Essendo però questo solo un prototipo, sembra che si siano limitati a un singolo SSD.

Non è chiaro se Asus si affidi alla biforcazione o se l’azienda abbia aggiunto un chip di bridge apposito, ma la biforcazione sembra più plausibile, poiché un chip di bridge aumenterebbe notevolmente i costi. L’aspetto interessante dell’unità NVMe posizionata sulla GPU è che è anche collegata al dissipatore di calore della scheda grafica, garantendo un’eccellente dissipazione del calore. Tuttavia, per ottenere un funzionamento corretto, l’SSD dovrebbe essere montato al contrario rispetto a come sarebbe posizionato su una scheda madre. Secondo i risultati dei test, l’SSD raggiunge una temperatura di soli 42 gradi anche durante gli stress test della GPU.

Nonostante l’entusiasmo generato da questa soluzione, non è ancora chiaro se il prodotto raggiungerà i mercati al di fuori della Cina, né se verrà effettivamente immesso sul mercato.

L’integrazione di uno slot per SSD M.2 NVMe direttamente sulla scheda grafica rappresenta un’innovazione affascinante nel settore del gaming. Asus, con il suo concept di scheda grafica, dimostra di essere all’avanguardia nell’introduzione di soluzioni creative e funzionali.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Asus e speriamo che questa interessante innovazione possa diventare una realtà sul mercato globale.