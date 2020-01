Asus Hyper M.2 X16 Gen 4: fino a quattro SSD PCI Express 4.0 sul PC

Era l’ottobre scorso quando, agli albori delle schede madri TRX40, Gigabyte presentava Aorus Gen4 AIC Adaptor, ovvero un adattatore PCI Express 4.0 x16 in formato scheda che può ospitare quattro SSD M.2 22110 mettendo a disposizione di ciascuno un’interfaccia PCIe 4.0 x4.

Quella di Gigabyte era senza dubbio di una soluzione interessante, tant’è che Asus, a distanza di circa tre mesi, ha presentato una scheda dalle caratteristiche molto simili, la Hyper M.2 X16 Gen 4.

La scheda, che è a basso profilo (ovvero occupa un solo slot di espansione), è interamente ricoperta da una lastra in alluminio spazzolato. All’interno troviamo anche una piccola ventola per la dissipazione attiva, che può essere disabilitata a piacimento.

Non sono ancora disponibili dettagli sulle prestazioni della scheda, anche se ciò dipenderà principalmente dagli SSD M.2 installati all’interno dell’unità.

Naturalmente, per ottenere le prestazioni migliori, sarà necessario installarla in un sistema AMD X570 o TRX40, poiché Intel non ha ancora a listino una soluzione con supporto al PCI Express 4.0. Non sono stati forniti dettagli sulla disponibilità e sui prezzi.