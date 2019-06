Asus, in arrivo un nuovo ROG Strix LC da 360 mm

Asus ha annunciato un nuovo membro della famiglia di dissipatori AIO ROG Strix LC, dotato di radiatore da 360 mm e ventole da 2500 RPM.

Asus oggi ha presentato un nuovo dissipatore a liquido all in one, ampliando la sua linea di prodotti ROG Strix LC con un nuovo modello, dotato di radiatore da 360 mm.

la serie di AIO ROG Strix LC ha debuttato lo scorso maggio in due versioni, rispettivamente dotate di radiatore da 120 e 240 mm. In questo nuovo modello da 360 mm, Asus ha inserito delle ventole PWM (le stesse del più costoso Ryuo) con connettore 4 pin, velocità dagli 800 ai 2500 RPM e in grado di generare un flusso d’aria di 80,95 CFM, con una rumorosità di soli 29,7 dBA.

Esattamente come i modelli da 120 e 240 mm, anche nel nuovo ROG Strix LC la pompa è caratterizzata da LED RGB addressable sui lati e nel logo ROG. Il tutto è personalizzabile tramite il software Aura Sync.

Il nuovo ROG Strix LC da 360 mm supporta praticamente tutti i socket moderni, come AMD AM4, Intel LGA115x e Intel LGA2066. Il blocco della pompa è compatibile con lo standard Asetek, ed è possibile installare il dissipatore su processori Threadripper utilizzano l’adattatore fornito da AMD.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali riguardo prezzo e disponibilità, ma è probabile che, trattandosi di prodotti entry level, si tratterà di cifre inferiori rispetto a quelle di Ryuo e Ryujin.