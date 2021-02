ASUS integra nel BIOS delle sue schede madri Z590 una nota utility

Il produttore taiwanese ASUS offre spesso pacchetti software molto completi in abbinamento alle sue schede madri. A quanto pare, questa pratica sarà espansa ulteriormente con le nuove ROG Z590, le quali comprenderanno due utility molto note dagli appassionati. La prima è MemTest86, software popolare che aiuta ad individuare eventuali moduli di memoria difettosi. Il programma si è anche trasformato in uno strumento per testare la stabilità dell’overclock delle memorie. Come avvistato dall’utente Twitter @momomo_us, sembrerebbe che ASUS abbia stretto un accordo con PassMark Software per integrare MemTest86 direttamente nel BIOS UEFI della scheda madre, consentendo agli utenti di verificare che la propria memoria RAM funzioni effettivamente al meglio.

ASUS offre anche un abbonamento di 60 giorni ad AIDA64 Extreme di FinalWire con le sue schede madri ROG Z590, oltre a quelle B560. AIDA64 è un programma utile per monitorare i parametri più importanti del proprio sistema, controllarne le prestazioni e diagnosticare potenziali problemi. FinalWire offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni per AIDA64 Extreme ma con funzionalità limitate, mentre l’abbonamento di ASUS sblocca le piena funzionalità del programma per 60 giorni. Ricordiamo che AIDA64 Extreme viene venduto separatamente a 34,90€.

Ricordiamo che le schede madri basate sul chipset Z590 di Intel offriranno pieno supporto ai processori Core di undicesima generazione, nome in codice Rocket Lake-S, e alla velocissima interfaccia PCI Express 4.0 per un rapido scambio di dati grazie alla sua notevole larghezza di banda di 64GB/s. Il socket impiegato sarà ancora una volta il collaudato LGA1200. Per ulteriori dettagli inerenti alla line up di motherboard Z590 di ASUS, vi consigliamo di consultare la nostra notizia dedicata.