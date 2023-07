Gli appassionati di anime e gaming saranno entusiasti per il recente annuncio di ASUS riguardante una muova collaborazione con il celebre Evangelion. Il noto marchio di hardware per il gaming, Republic of Gamers, ha difatti svelato la prima immagine ufficiale della sua gamma di prodotti 2023 della linea ROG X EVANGELION, ispirata all’acclamato anime d’azione giapponese con i mech giganti.

La nuova linea di prodotti ROG X Evangelion, copre un’ampia gamma di componenti adatta a costruire una build di sistema completamente ispirata all’anime. Nell’immagine teaser, rilasciata da ASUS, si possono notare i nuovi design per il recente alimentatore ROG Thor, la scheda madre ROG Z790 Maximus Hero e il case ROG Hyperion GR701.

Uno degli aspetti più interessanti della foto, è sicuramente la presenza di una scheda video della nuova serie NVIDIA GeForce RTX 4000. Per quanto ASUS non abbia ancora specificato il modello esatto, secondo alcune voci di corridoio la collezione ROG X EVANGELION potrebbe includere i modelli GeForce RTX 4070, RTX 4080 e RTX 4090, fornendo così agli utenti la libertà di scegliere il componente più adatto alle proprie esigenze di gioco.

Un altro elemento decisamente intrigante, nella foto che anticipa la presentazione della collezione ROG X EVANGELION, è la presenza di una tastiera con keycap “volanti”, il che potrebbe suggerire che ASUS intende offrire un set di keycap a tema Evangelion come accessorio opzionale. Questa opzione di personalizzazione permetterebbe ai giocatori di adattare qualsiasi tastiera, già in loro possesso, senza dover rinunciare alla propria configurazione già rodata.

La linea completa ROG X EVANGELION verrà presentata ufficialmente durante il Bilibili World, un evento dedicato alla piattaforma di video sharing, che si terrà nel corso di questo fine settimana in Giappone. Se vi steste chiedendo il motivo di una scelta così specifica, vi basti pensare che la precedente collaborazione fra ROG ed Evangelion, segno volumi di vendite incredibili nel mercato orientale. Inoltre, sullo stesso palco, sono attese le partecipazioni di altri due colossi del settore quali Intel e AMD, promettendo un evento che si rivelerà davvero interessante per gli amanti del PC gaming.