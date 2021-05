ASUS, la sua nuova Radeon RX 6900 XT si pone ai vertici della categoria

ASUS ha presentato la sua scheda grafica più performance di sempre basata sulla Radeon RX 6900 XT: la ROG Strix LC RX 6900 XT Top Overclocked Edition. Il dispositivo dispone di un boost clock di default di 2.525MHz e utilizza un sistema di raffreddamento ibrido aria/liquido per abbassare le temperature e massimizzare il potenziale in overclock. ASUS è stato uno tra i primi produttori ad offrire una scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT con un sistema di raffreddamento ibrido, quindi la nuova “Top Overclocked Edition” è quasi certamente basata sulla GPU Navi 21 XTXH di AMD, la quale è dotata di 5.120 Stream Processor e non implementa alcuna limitazione inerente alle frequenze di clock raggiungibili.

Il sistema di raffreddamento ibrido di ASUS è in realtà piuttosto semplice: utilizza una ventola di tipo blower per raffreddare i VRM e un AIO a liquido con una grande piastra che copre sia la GPU che le memorie e un radiatore da 240mm con due ventole. Presa singolarmente, la scheda non è molto grande, misurando 27,7×13,1×4,36 cm, e presenta quattro uscite video: due DisplayPort 1.4a, una HDMI 2.1 e una USB Type-C.

Il prodotto usa un PCB progettato su misura con una sezione di VRM avanzata che utilizza componenti di qualità come induttori, condensatori a stato solido e stadi di potenza high-current. La scheda dispone di tre connettori di alimentazione PCIe ausiliari a otto pin che possono fornire fino a 450W di potenza e nelle specifiche tecniche si può notare che ASUS consiglia l’impiego di un alimentatore da 850W.

Così come altri membri della linea ROG Strix, anche la ROG Strix LC RX 6900 XT Top Overclocked Edition è dotata di diversi LED RGB indirizzabili. Le alte frequenze di fabbrica e la GPU “sbloccata” costituiscono i punti di forza del prodotto, che, sommati al sistema al corposo sistema di dissipazione, sicuramente farà salire notevolmente il prezzo finale (sebbene al momento quello ufficiale non sia stato ancora svelato) di questa scheda che si proporrà come una delle migliori sul mercato.