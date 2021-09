ASUS lancia i nuovi notebook ProArt, Zenbook e Vivobook dedicati ai creatori di contenuti

Durante l’evento di lancio Create the Uncreated, ASUS ha annunciato l’arrivo di nuovi prodotti pensati per i creatori di contenuti, tra cui una gamma più completa di nuove soluzioni ProArt, un’ampia selezione di laptop e PC per professionisti creativi e prosumer e un’offerta completa di laptop OLED.

Le soluzioni complete ProArt di ASUS

Le nuove soluzioni ProArt sono state ideate per spingere la creatività al limite tramite prestazioni e design incredibili, e il fiorente ecosistema si rivolge sia ai creatori che sono sempre in movimento, che a coloro che preferiscono lavorare nel proprio spazio di lavoro dedicato. I nuovi laptop ProArt sono stati convalidati da NVIDIA Studio per garantire le migliori prestazioni e tempi di attività anche ai creatori più esigenti.

Il laptop ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600, W5600) è dotato di un processore AMD Ryzen serie 5000 o una CPU per workstation Intel Xeon di terza generazione. L’affidabile potenza di elaborazione grafica 3D di livello professionale è fornita da una GPU NVIDIA RTX A2000 (modello W5600) o A5000 (W7600) che semplifica anche i compiti più difficili, come modelli CAD complessi, progettazione di prodotti 3D o editing video ad alta risoluzione. Il tutto è accompagnato da un display da 16 pollici 4K OLED HDR 16:10 che offre una gamma di colori DCI-P3 al 100%, certificazioni PANTONE Validated, Calman Verified e l’accreditamento VESA DisplayHDR 500 True Black.

L’ASUS Dial di ProArt Studiobook Pro 16 OLED consente poi un controllo creativo rapido, intuitivo e preciso nelle applicazioni compatibili con Adobe, tra cui Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic e After Effects. Il portatile dispone di SSD PCIe 3.0 x4 o PCIe 4.0 x4 ultraveloci, fino a 64 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e le porte Thunderbolt 4 (W7600) o USB 3.2 Gen 2 Type-C (W5600), più HDMI 2.1 e un lettore di schede SD Express 7.0.

Troviamo poi ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600), dotato di processore AMD Ryzen serie 5000 (per il modello H5600) o Intel Core i9 (per il modello H7600) e GPU Nvidia GeForce RTX 3070 e 3060. Un display da 16 pollici 4K OLED HDR 16:10 offre immagini mozzafiato con una gamma di colori DCI-P3 al 100%, certificazioni PANTONE Validated e Calman Verified, insieme all’accreditamento VESA DisplayHDR 500 True Black. Anch’esso è provvisto della rotella manuale ASUS Dial, oltre a connettività con SSD PCIe 3.0 x4 o PCIe 4.0 x4 ultraveloci, fino a 64 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e le ultime porte Thunderbolt 4 (H7600) o USB 3.2 Gen 2 Type-C (H5600), più HDMI 2.1 e un lettore di schede SD Express 7.0.

Oltre ai due laptop, ASUS ha presentato anche un PC desktop della serie ProArt. Si tratta del ProArt Station PD5, potente e moderno PC desktop per la casa o l’ufficio. È alimentato da un un processore Intel Core i9 di 11a generazione ad alte prestazioni e la grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 o A2000. È dotato di indicatori LED ASUS Lumiwiz, un alloggiamento per hard disk removibile senza l’ausilio di attrezzi, e una copertura per il pulsante di accensione per evitare tocchi accidentali, garantendo flussi di lavoro scorrevoli e produttività superiore.

Come parte della serie ProArt, ASUS ha lanciato anche la scheda madre X570-Creator WiFi, progettata per i creativi professionisti per gestire carichi di lavoro multi-thread, come la modellazione 3D, il rendering, il texturing, la post-produzione e la transcodifica. La scheda impiega 14+2 fasi di potenza e un completo design per il raffreddamento passivo, che include robusti dissipatori VRM che mantengono basse le temperature durante le attività più impegnative, così come un PCH raffreddato passivamente che riduce ulteriormente il rumore. Viene anche fornito con una gamma ricca ed evoluta lato connettività – tra cui Thunderbolt 4, Ethernet 10G e 2.5G integrate, WiFi 6E, cinque porte USB 3.2 Gen 2, e tre slot PCIe 4.0 M.2 – permettendo rapidi trasferimenti di dati e sterminate opzioni di archiviazione.

I nuovi laptop Vivobook

ASUS ha presentato anche i nuovi Vivobook Pro 14X/16X OLED e i Vivobook Pro 14/15 OLED.

Vivobook Pro 14X/16X OLED offre la velocità e la precisione necessarie per realizzare le più ambiziose visioni creative, con un display NanoEdge 4K OLED da 14 o 16 pollici, processori mobili AMD Ryzen 5000 serie H o Intel Core i7 e fino a una NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. L’esclusivo DialPad permette un controllo preciso e intuitivo degli strumenti creativi, e il sistema di raffreddamento a doppia ventola con batteria ad alta capacità fino a 96 Wh permette agli utenti di lavorare in tutta tranquillità. Vivobook Pro 14X/16X OLED offre anche le opzioni di colore 0° Black e Cool Silver in metallo anodizzato o Meteor White e Comet Grey.

Il moderno e unico Vivobook Pro 14/15 OLED è invece disponibile in due opzioni di colorazioni distintive, Quiet Blue o Cool Silver. Con il suo splendido display NanoEdge 2.8K/FHD OLED da 14 o 15 pollici e l’audio certificato Harman Kardon, Vivobook Pro 14/15 OLED immerge gli utenti in qualsiasi cosa stiano facendo. I laptop sono dotati dei più recenti processori mobili AMD Ryzen 5000 H Series o Intel Core i7, della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, un sistema di raffreddamento a doppia ventola e WiFi 6 ultraveloce.

Anche la serie Zenbook si rinnova

Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582) è un laptop da 15.6 pollici ad alte prestazioni che introduce il nuovo ASUS ScreenPad Plus inclinabile: è un touchscreen secondario da 14 pollici a tutta larghezza con una migliore leggibilità che si integra perfettamente con il touchscreen principale 4K OLED HDR NanoEdge. Il software aggiornato ScreenXpert 2 introduce nuove potenti funzionalità su ScreenPad Plus, tra cui l’applicazione ASUS Control Panel che promette di rivoluzionare i flussi di lavoro creativi. Zenbook Pro Duo 15 OLED offre anche prestazioni eccellenti con un processore Intel Core fino a i9 e schede grafiche di ultima generazione come NVIDIA GeForce RTX 3070.

ASUS ha lanciato anche Zenbook 14X OLED e Zenbook 14 Flip OLED, dei portatili sottili, leggeri e compatti con uno splendido touchscreen 16:10 4K OLED HDR NanoEdge. Alimentati dai più recenti processori Intel Core di 11a generazione o dai processori AMD Ryzen 5000 H-Series, questi portatili offrono le massime prestazioni grazie alla tecnologia ASUS Intelligent Performance, mentre la cerniera di precisione ErgoLift a 180°, lo ScreenPad e il NumberPad assicurano un’esperienza utente premium.

ASUS infine ha presentato l’ExpertBook B5 OLED ed ExpertBook B5 Flip OLED. Entrambi sono caratterizzati da uno chassis minimalista, mentre l’ExpertBook B5 Flip OLED beneficia di un meccanismo flip a 360°. Nei laptop troviamo un processore Intel Core di 11a generazione, AI noise cancelation, supporto dual-SSD RAID, ASUS NumberPad 2.0 e un pannello OLED. I portatili sono anche ricchi di funzioni per proteggere la privacy e i dati aziendali, tra cui un sensore di impronte digitali integrato e un chip TPM 2.0.

Prezzi e disponibilità

I prezzi e le disponibilità specifiche per modello saranno comunicati nelle prossime settimane. Attualmente sappiamo che i prodotti Vivobook Pro sarà disponibile da ottobre a partire da 919 euro; i Vivobook Pro X da ottobre a partire da 1199 euro e ProArt da novembre, a partire da 2049 euro. Abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano i nuovi modelli nel nuovo Asus Gold Store di Milano in via Vitruvio 3, che sarà inaugurato il prossimo 9 settembre.