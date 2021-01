ASUS lancia la versione Open Beta di GPU Tweak III, ecco dove scaricarla

Tramite un comunicato stampa, ASUS ha annunciato il lancio della fase Open Beta di GPU Tweak III, applicazione che si occupa del monitoraggio e overclocking della propria scheda grafica. Grazie ad un’interfaccia fresca e rinnovata, GPU Tweak III offre tutto il necessario per sfruttare al massimo le potenzialità del proprio dispositivo. Le nuove opzioni di personalizzazione consentono agli utenti di ridimensionare e riorganizzare la dashboard, la finestra di monitoraggio e l’on-screen display in modo da accedere alle informazioni più importanti in qualsiasi momento. Dopo aver modificato i profili per particolari giochi o app, gli utenti possono configurare GPU Tweak III per gestire le impostazioni in background collegando i programmi tramite la nuova funzione Profile Connect.

Ovviamente, oltre all’interfaccia grafica, è stata riposta molta cura al codice e sono stati svolti molti test per garantire prestazioni affidabili con tutte le schede grafiche consumer ASUS, ROG e TUF Gaming, pur mantenendo il supporto agli articoli di altri produttori. Le modalità OC e Silent predefinite sono state ottimizzate per le ultime GPU NVIDIA e AMD e gli utenti che regolano manualmente le proprie schede o utilizzano lo scanner OC possono ora usare una funzione di salvataggio per mantenere intatte le impostazioni quando si apportano modifiche al sistema. Le impostazioni della ventola ora includono l’isteresi della temperatura e la possibilità di impostare un determinato periodo di polling per consentire agli utenti di controllare la rapidità con cui le ventole rispondono ai cambiamenti termici.

ASUS è intenzionata a seguire caldamente i consigli degli utenti. Infatti, le persone possono fornire un riscontro diretto al team di sviluppo tramite un modulo sulla nuova pagina web del software, oppure possono chattare direttamente sul server Discord ufficiale di Republic of Gamers. Dopo il periodo di tempo iniziale dell’Open Beta, il sito web ospiterà sempre sia le versioni stabili che quelle beta in modo che gli utenti possano scegliere il tipo di esperienza che preferiscono. Le versioni stabili riceveranno solo miglioramenti di compatibilità e risoluzione di bug, mentre le nuove funzionalità verranno introdotte attraverso una serie di versioni beta fino a quando non saranno state testate in modo sufficientemente ampio da essere integrate nella release principale. Ricordiamo che GPU Tweak III è gratuito e potete scaricarlo direttamente da qui. Attualmente è disponibile solo la lingua inglese, mentre le altre saranno aggiunte nel corso dell’anno.