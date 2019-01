Asus Mini PC ProArt PA90, un PC compatto con CPU Intel a 8 core e Nvidia Quadro

Asus ha presentato Mini PC ProArt PA90, una nuova workstation compatta per i professionisti che hanno bisogno di tanta potenza di calcolo in poco spazio. ProArt PA90 arriverà sul mercato in diverse versioni, ma fondamentalmente siamo di fronte a un sistema con CPU Core di nona generazione (9900K/9700K), chipset Z390 e GPU Nvidia Quadro P4000/P2000.

Il sistema supporta fino a 64 GB di memoria DDR4 (2666 MHz, solo 2133 MHz con 4 DIMM installate) in formato SO-DIMM, offre due slot M.2 2242/2280 (SATA / PCIe 3.0 x4), una porta SATA 6 Gbps e supporto alla tecnologia Intel Optane per accelerare un eventuale hard disk da 2,5 pollici. Oltre alla porta di Ethernet abbiamo connettività wireless 802.11ac e Bluetooth.

La parte frontale del computer offre due USB 3.1 Gen 2, oltre ai jack per cuffie e microfono. Posteriormente troviamo altre due USB 3.1 Gen 2, fino a quattro DisplayPort 1.4 (a seconda della scheda video installata) e due porte Thunderbolt 3, a cui collegare veloci dispositivi di archiviazione e non solo.

Per quanto concerne il raffreddamento, Asus afferma che Mini PC ProArt PA90 è dotato di un dissipatore a liquido AIO per il microprocessore che assicura le massime prestazioni e silenziosità (32 dB con CPU sotto massimo carico). L’azienda ha anche studiato un sistema di ventilazione dinamico: quando la temperatura del processore supera gli 80 °C, la copertura superiore del computer si estende automaticamente permettendo un flusso d’aria il 38% maggiore nello chassis per facilitare la riduzione della temperatura.

Completano le specifiche l’alimentatore da 180/230W a seconda del modello, le dimensioni di 176 x 176 x 365 mm e il peso di 5,8 chilogrammi. Ignoto il prezzo, che comunque varierà a seconda della configurazione. Il computer debutterà nel corso dei prossimi mesi.