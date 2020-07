ASUS mostra i nuovi prodotti ROG Strix Electro Punk

Sono state da poco annunciate le nuove periferiche della linea Electro Punk di ASUS ROG. Questa linea di prodotti è caratterizzata da un abbinamento cromatico tra il nero e un rosa molto acceso. Erano già trapelate delle informazioni ad aprile, ma ora c’è l’ufficialità e sappiamo che queste nuove colorazioni saranno disponibili su diversi accessori.

ROG Strix Go 2.4 Electro Punk

Questo Headset di Asus sfrutta un collegamento wireless a 2,4 GHz per offrire un’esperienza priva di cavi e allo stesso tempo eliminare la latenza. L’adattatore Wireless si collega con un adattatore USB-C e questo headset è compatibile con PC, Sony Playstation, Microsoft Xbox e anche con Nintendo Switch (modalità Handled). Le cuffie sono prevalentemente nere, mentre i dettagli come i contorni degli headband, i pad e il logo di ASUS ROG sono di un rosa acceso. Il microfono è equipaggiato con la tecnologia “AI Noise-Cancelling” per eliminare i rumori indesiderati sfruttando l’intelligenza artificiale (come l’applicativo RTX Voice di cui abbiamo parlato in questo articolo). Sono presenti anche dei tasti fisici che permettono di regolare il volume in cuffia e a controllare il microfono senza dover intervenire sul lato software. Inoltre grazie alla tecnologia di ricarica rapida, con una ricarica di soli 15 minuti si riesce ad ottenere un’autonomia di 25 ore. Con l’headset e l’adattatore wireless USB-C vengono forniti inoltre un adattatore da USB-C a USB 2.0 e un connettore audio da 3,5mm per assicurare la compatibilità con svariati dispositivi.

ROG Strix Scope TKL Electro Punk

La nuova tastiera Electro Punk ha sicuramente un aspetto accattivante: tutti i keycaps nella parte inferiore e laterale della tastiera, ma anche parte inferiore dello chassis hanno la colorazione rosa che caratterizza tutta la serie. Il design della tastiera è compatto e il tasto “Ctrl” di sinistra è più largo, in modo da facilitarne la pressione per tutti i nuovi videogiocatori. Gli switch sono dei Cherry MX che forniscono un feedback deciso alla pressione, ma senza penalizzare troppo la silenziosità. Il design compatto, il peso ridotto dovuto alla scocca in alluminio la rendono una tastiera perfetta per essere trasportata e portata a tornei o eventi LAN.

ROG Strix Impact II Electro Punk

Il peso di questo mouse è sicuramente un fattore che determina la sua elevata ergonomia: pesa infatti solamente 79g. Il sensore ottico è da 6200 DPI e fornisce un’elevata reattività e precisione al movimento ed è presente inoltre un tasto apposito per passare tra i 4 profili programmati di sensibilità senza dover intervenire col software. La rotellina di scorrimento, il log ROG e i cinque tasti programmabili sono colorati di rosa che caratterizza tutta la linea di prodotti. Sia il mouse che la tastiera sono configurabili tramite il software Aura Sync.

ROG Sheath Electro Punk

ROG Sheath Electro Punk è un tappetino per mouse XXL con dimensioni di 900 x 400 mm e soli 3mm di spessore. Il tappetino e pensato per tutti quei videogiocatori che cercano il massimo comfort e controllo. Il materiale è un tessuto intrecciato rinforzato, che garantisce una superficie regolare e un ottimo controllo del mouse, ma anche una gran resistenza agli strappi e all’usura.

ROG Ranger BP1503 Electro Punk e ROG Electro Punk TShirt

I due capi di abbigliamento della linea Electro Punk offerti da Asus sono uno zaino e una T-Shirt. Lo zaino ha una capacità di 16L e può trasportare un portatile da 15 pollici al suo interno. È costruito con un polimero plastico impermeabile (600D) che evita che gli oggetti contenuti vengano danneggiati dall’acqua. La maglietta è invece interamente in cotone, così da assicurare il massimo comfort.