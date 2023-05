ASUS presenta due nuovi router per uso commerciale e professionale: ExpertWiFi EBM68 (mesh AX7800 a tre bande) e ExpertWiFi EBR63 (router AX3000 a doppia banda). Caratteristiche includono SDN, supporto VLAN, VPN integrata e gestione semplificata tramite app.

ASUS ha annunciato al Computex 2023 due nuovi router, l’ExpertWiFi EBM68 e l’EBR63, progettati specificamente per uso commerciale e professionale. L’ExpertWiFi EBM68 è un sistema mesh AX7800 a tre bande, ideale per aziende di medie dimensioni o spazi a più piani come hotel o negozi. L’ExpertWiFi EBR63 è invece un router AX3000 a doppia banda adatto a piccoli uffici o uffici domestici (SOHO).

Asus @Compuex 2023

La serie di router Asus ExpertWiFi offre molte ottime caratteristiche come il Self-Defined Network (SDN), il supporto VLAN e la integrata VPN, per una maggiore protezione dei dati aziendali, le opzioni di espansione della rete semplificate, il design salvaspazio e la facile gestione dei dispositivi attraverso la nuova app ASUS ExpertWiFi.

SDN consente agli utenti di separare e dare priorità ai dispositivi con un massimo di cinque SSID, con la funzione Scenario Explorer che consente a chiunque di configurare facilmente le reti e stabilire diversi possibili situazioni e regole.

Molto interessante anche i protocolli VPN integrati, oltre alla funzione AiProtection Pro powered by Trend Micro, che fornisce soluzioni di cybersecurity per salvaguardare le aziende e i dispositivi connessi dalle minacce informatiche.

Se dovesse mancare la connessione, è possibile collegarsi con uno smartphone e usare i router ExpertWiFi per estendere la funzione hotspot mobile.