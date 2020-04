ASUS presenta l’alimentatore ROG STRIX 850W 80+ Gold, disponibile anche in White Edition

La gamma di alimentatori ROG STRIX si amplia: dopo i modelli da 550W, 650W e 750W la divisione ROG di ASUS annuncia il ROG STRIX 850W-G e il ROG STRIX 850W-G White Edition.

Mentre il primo è realizzato in un comune e sobrio nero per adattarsi cromaticamente a tutte le configurazioni possibili, il White Edition, come suggerisce il nome, è totalmente bianco per integrarsi al meglio nelle configurazioni dal tono estetico decisamente sopra le righe.

La personalizzazione non si ferma, però, alla sola scelta del colore. Entrambi infatti offrono la possibilità di essere ulteriormente personalizzati con elementi specifici: nella confezione di vendita troviamo tre adesivi per la parte posteriore e due placche e un logo magnetico per la parte laterale.

I cavi sono completamente modulari. Per un’ulteriore personalizzazione estetica, ASUS offre la possibilità di usufruire di un coupon in bundle per avere uno sconto del 20% sull’acquisto presso il partner CableMod, azienda rinomata per cavetteria di alta qualità, con una vasta gamma colori e materiali disponibili.

Il reparto ROG, Repubblic of Gamers, è specializzato da anni in prodotti dall’estetica e qualità ricercate destinati ai videogiocatori più esigenti proponendo le soluzioni più evolute per il gaming. Sfruttando la loro esperienza soprattutto nel raffreddamento dei componenti, il team è riuscito a dotare il ROG STRIX 850W di componentistica premium unita alla tecnologia già vista sulle schede grafiche high end della famiglia ROG STRIX .

Troviamo quindi dissipatori interni presenti anche sulla serie di alimentatori di categoria superiore ROG THOR, dando la possibilità agli elementi circuitali di poter essere raffreddati nel miglior modo possibile e garantire un’operatività fino a una temperatura ambiente di 50°C senza de-rating. Così il sistema riesce a fornire una discreta quantità di energia prima che si attivi la ventola: l’alimentatore opera a 0dB fino al 40% di carico.

La ventola è un modello da 135mm del tipo ASUS Axial, che con l’adozione di un mozzo più piccolo, pale più lunghe e un anello aerodinamicamente studiati per aumentare la pressione statica e direzionare meglio il flusso d’aria, riesce a svolgere la sua funzione con un numero di giri inferiore, producendo meno rumore. Proprio la riduzione del rumore è uno dei principali target di tutta la serie ROG STRIX, tipicamente destinata a sistemi mainstream, ma di un certo livello. Parimenti ha stessa importanza la durabilità, per cui è stato integrato nella ventola un design a doppio cuscinetto a sfera, dual ball bearing, per raddoppiare la durata di vita rispetto ad un sistema tradizionale a manicotto (sleeve bearing).

Funzionale la presenza di condensatori integrati nei cavi ATX, EPS e PCIe con la specifica funzione di ridurre il negativo fenomeno del ripple. L’alimentatore fa uso di condensatori giapponesi che aiutano a raggiungere un’efficienza superiore al 91% al 50% di carico, facendo ottenere la certificazione 80+ Gold unita ad un’incredibile durata e affidabilità. Completa la lista delle protezioni: OPP, OVP, SCP, OCP e OTP. ASUS garantisce di fabbrica il ROG STRIX 850W per 10 anni. Non male!

Per i modelli ROG STRIX 85OW ASUS non ha ancora comunicato disponibilità e prezzi, che saranno verosimilmente in linea con la concorrenza classe “80+Gold-full modular”.

Di seguito i dati di targa e cavi in dotazione.