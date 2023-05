Asus ha mostrato una scheda video della linea Matrix, cioè un prodotto relativamente raro ed esotico – in effetti era da qualche anno che non se ne vedeva una nuova. Si tratta della ROG Matrix GeForce RTX 4090, caratterizzata dalla dissipazione con metallo liquido.

L’azienda taiwnese non ha parlato di prezzi, il che è del tutto normale in questi casi. E comunque stiamo parlando di qualcosa che va oltre il top di gamma, quel tipo di prodotto che se devi chiedere quanto costa, non è per te.

Domani i nostri colleghi di Tom’s Hardware Italia passeranno a vederla da vicino, ma per il momento possiamo già ammirare le immagini scattate dai colleghi di PC Mag.

La ROG Matrix GeForce RTX 4090 usa metallo liquido sul die della GPU, una soluzione che sappiamo essere particolarmente efficace nel “portare via” il calore in eccesso. La sfida ingegneristica è complessa, perché una scheda video si può montare in più di un modo, e il sistema con metallo liquido dovrà sempre funzionare. Asus ha risolto con una speciale barriera adesiva, visibile anche nelle immagini di PC Mag, intorno alla GPU.

La ROG Matrix GeForce RTX 4090 ha inoltre un sistema a liquido “normale”, con tre ventole da 120 mm, già installato e riempito in fabbrica. La scheda, secondo i Asus, dovrebbe raggiungere un limite di potenza di 600 watt. Asus consiglia 35 mm di spazio libero per consentire un corretto posizionamento dei tubi.