Asus Pro Art PA90, ecco il mini-PC per professionisti

Asus ha ufficializzato la serie di mini-PC Pro Art PA90, creata per i professionisti che hanno bisogno di tanta potenza in poco spazio.

Asus ha annunciato l’arrivo in Italia del mini-PC Pro Art PA90. Si tratta di una soluzione desktop ad alte prestazioni racchiusa in un form factor compatto, pensata per le scrivanie di professionisti e content creator che desiderano performance di altissimo livello, senza l’ingombro di un case di grandi dimensioni.

La società taiwanese ha equipaggiato la nuova gamma di PA90 con processori Intel Core i9 di nona generazione, che offrono fino al 30% di prestazioni in più rispetto ai precedenti.

In questo modo professionisti e content creator avranno tutta la potenza di calcolo necessaria per l’elaborazione dei carichi di lavoro più pesanti, senza rinunciare alla velocità e alla fluidità in multitasking, durante i flussi di lavoro CAD tipici delle applicazioni di architettura, ingegneria e produzione.

Sul fronte GPU i nuovi mini-PC Pro Art PA90 montano schede grafiche Nvidia Quadro, che permettono una visualizzazione di qualità accelerando il flusso di lavoro per i professionisti che necessitano di elaborazioni grafiche intense, come l’editing di foto o video o il rendering di contenuti 3D fotorealistici in tempo reale.

Le schede Nvidia Quadro sono certificate da numerosi produttori software per garantire le migliori performance, stabilità ed esperienza d’uso con una vasta gamma di applicazioni.

Per quanto riguarda lo storage, Asus ha optato per due slot M.2 PCIe che ospitano due SSD da 512 GB Intel Optane, che garantiscono le maggiori velocità ai professionisti che operano con applicazioni complesse e modelli grafici 2D e 3D. Hai due SSD Asus ha affiancato un HDD da 1 TB, perfetto per immagazzinare i dati.

A completare la solida struttura del Pro Art P90, troviamo fino a 64 GB di RAM DDR4 a una frequenza di 2666 MHz.

Anche per la connettività troviamo uno schema completo, che include due jack da 3,5 mm per cuffie e microfono, quattro porte USB 3.1 Gen 2 (2 anteriori e 2 posteriori), quattro DisplayPort, una porta RJ45 per il cavo ethernet, e ben due Thunderbolt 3 per la connessione di monitor o dispositivi ad alta velocità come dischi esterni che garantiscono una banda fino a 40Gbps per i flussi dati più grandi. Non mancano infine connessione gigabit wireless per internet e Bluetooth.

A completare la dotazione hardware del nuovo Pro Art PA90 ci pensa un dissipatore AIO a liquido, che permette di sfruttare al massimo le potenzialità della CPU. Il sistema di raffreddamento garantisce stabilità anche alle massime prestazioni, senza rinunciare alla silenziosità dato che opera a soli 32 dB a pieno carico.

La dissipazione del calore è supportata anche da una cover superiore che si solleva automaticamente quando il processore raggiunge gli 80 °C, aumentando l’airflow in entrata del 38% e ottimizzando l’efficienza termica.

Il nuovo Asus mini-PC Pro Art PA90 è già disponibile all’acquisto, a un prezzo consigliato di 3805,00 €.