Asus ProArt MD300, il primo mouse con ASUS Dial perfetto per i creator

ASUS ha appena presentato tantissimi nuovi prodotti, dai nuovi laptop della serie Vivobook Pro e Pro X alle soluzioni ProArt e i monitor dedicati ai creatori di contenuti. Tra le novità dell’azienda troviamo anche una periferica, in particolare il mouse ProArt MD300, accompagnato dal ProArt Mouse Pad PS201.

ProArt Mouse MD300 è il primo mouse ASUS dotato di supporto ASUS Dial, che consente ai creatori di effettuare regolazioni rapide e precise delle impostazioni. Il mouse ha una rotella di scorrimento laterale e diversi pulsanti, tra cui un grande pulsante centrale indipendente dotato di switch particolarmente sensibili.

Assicurando feedback consistenti e reattivi, gli switch offrono una durata media di 50 milioni di clic e quelli del pulsante sinistro e destro sono anche sostituibili, nel caso in cui tale limite venga superato. Il mouse fornisce un tracking veloce e preciso su quasi tutte le superfici con un sensore laser che traccia fino a 4200 dpi e con una frequenza di polling fino a 1000 Hz.

ProArt Mouse Pad PS201 integra due magneti sui lati superiori destro e sinistro del pad per tenere nella giusta posizione auricolari, strumenti metallici o anche uno stilo. La sua superficie è resistente e facile da pulire, oltre a presentare un esclusivo trattatamento ASUS AntiBacterial Guard. Una base in silicone assicura perfetta adesione alla maggior parte delle superfici per tenere il tappetino sempre correttamente posizionato e funge anche da “zona grigia” per calibrare bilanciamento del bianco ed esposizione della fotocamera.

In occasione dell’evento Create the Uncreated, ASUS ha annunciato un’importante espansione del suo ecosistema di soluzioni pensate per potenziare il lavoro dei creatori di contenuti. Tra questi prodotti troviamo un’ampia selezione di laptop e PC per professionisti creativi e prosumer, insieme a dei laptop dotati di display OLED. L’azienda ha inoltre annunciato nuovi monitor, sia fissi che portatili, dei proiettori e molto altro.