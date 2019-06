Asus ProArt PA34VC, un grande monitor per grandi creazioni

Asus annuncia l'arrivo in Italia del monitor professionale ProArt PA34VC, un 34 pollici curvo in formato 21:9 destinato ai professionisti dell'immagine.

ProArt PA34VC arriva in Italia. Si tratta di un monitor di Asus della famiglia ProArt, rivolta al mondo professionale, quello dei creativi dell’immagine che hanno bisogno di ampi spazi di lavoro e di un colore accurato.

Il ProArt PA34VC è un monitor curvo (raggio 1900R) da 34,1 pollici in formato 21:9 con risoluzione UWQHD (3440×1440 pixel) e un pannello IPS capace di riprodurre il 100% dello spazio colore sRGB. Il pannello IPS assicura angoli di visione di 178 gradi in orizzontale e in verticale, e non manca nemmeno il supporto HDR 10 per riprodurre le aree chiare in maniera più dettagliata e brillante e al contempo avere neri più profondi.

Il PA34VC è pre-calibrato dalla fabbrica per garantire il massimo livello di accuratezza del colore (Delta-E < 2) e integra una tecnologia Asus per il tracciamento della scala dei grigi che fornisce un rapporto sui livelli di calibrazione 63, 127 e 255. Tutto questo restituisce immagini precise, offrendo la possibilità di visualizzare in maniera ancora più realistica e fedele ogni immagine o i propri progetti. ProArt PA34VC è anche dotato di sistema di compensazione dell’uniformità al 95% per ridurre eventuali fluttuazioni di luminosità e colore tra le diverse aree dello schermo.

La tecnologia ProArt Calibration di Asus punta invece a garantire la massima accuratezza, omogeneità e compensazione del colore con qualsiasi dispositivo usato, semplificando le operazioni di calibrazione della luminosità e della consistenza di colore del display. È possibile scegliere tra diverse impostazioni per avere un’ottimale accuratezza del colore, avendo a disposizione matrici di compensazione di uniformità 3×3 e 5×5 per avere una luminosità coerente.

Inoltre si possono salvare i diversi profili per parametrizzare i colori all’interno del chip di gestione integrato. ProArt è anche compatibile con i più diffusi sistemi hardware di calibrazione, tra cui X-Rite i1 Display Pro e Datacolor Spyder serie 5.

Il monitor offre due USB C che supportano la tecnologia Thunderbolt 3 per trasferimenti di dati con velocità fino a 40 Gbps, connettività video e alimentazione fino a 60 watt per dispositivi esterni. Non mancano due DisplayPort, due HDMI e tre USB 3.0 Type-A. Presenti anche due speaker stereo da 2 watt.

ProArt PA34VC include anche le tecnologie Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP) permettendo di gestire simultaneamente diverse sorgenti e impostazioni di colore. Quanto al design, è possibile inclinare, ruotare e adattare l’altezza del monitor per avere un migliore comfort visivo. Asus PA34VC è disponibile al prezzo consigliato di 1249 euro IVA inclusa, anche se potete trovarlo a 50 euro in meno su Amazon.