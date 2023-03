ASUS ROG si è ormai affermata come uno dei brand leader nel settore del gaming, rilasciando sul mercato notebook e periferiche di altissima qualità. In occasione dell’evento For Those Who Dare: Maxed Out, tenutosi nei giorni scorsi nell’ambito del CES 2023, l’azienda ha annunciato l’uscita in Italia di tre nuovi incredibili laptop da gaming, pensati per andare incontro alle esigenze di diverse tipologie di videogiocatori, con tanto di tre mesi di Xbox Game Pass inclusi, quindi con la possibilità di videogiocare tutto il catalogo dell’abbonamento targato Microsoft, tra cui Halo Infinite, DOOM Eternal, The Elder Scrolls V Skyrim, Prey, Forza Horizon 5, Atomic Heart e tantissimi altri.

I tre laptop in questione sono il ROG Strix Scar 18, progettato per gli appassionati di eSport, il ROG Zephyrus M16, perfetto per ottenere le massime prestazioni di gioco, e infine il ROG Zephyrus Duo 16, ideato con una particolare attenzione per gli sviluppatori di videogiochi. Di seguito vi parleremo più nel dettaglio di ognuno dei tre prodotti, raccontandovi tutto ciò che riguarda le specifiche e i componenti.

ROG Strix Scar 18

ROG Strix Scar 18 è un PC Laptop di altissima fascia con CPU fino a Intel Core i9-13980HZ di tredicesima generazione e GPU fino alla Nvidia GeForce RTX 4090 con Advanced Optimus, oltre che un display Nebula QHD da 18 polici fino a 240 Hz. Con un sistema audio Dolby Atmos (compreso di tecnologia per la cancellazione del rumore AI bidirezionale e ventole heat-pipes migliorate e un controllo delle temperature nettamente superiore grazie al metallo liquido Conductonaut Extreme e camera di vapore per un miglioramento deciso delle performance.

Un laptop da gaming costruito come se fosse un desktop PC; una vera e propria piattaforma completa di tutto e realizzata pensando ai giocatori Esport e quindi dotato di potenza bruta e prestazioni al top. Non manca chiaramente tutta una forte componente estetica, da una buona qualità dei materiali fino a led e animazioni eleganti e tutt’altro che banali.

ROG Strix Scar 18 è già disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.199€.

ROG Zephyrus M16

ROG Zephyrus M16 (2023) è un laptopt gaming di alta gamma con CPU fino a Intel Core i9-13900H di tredicesima e generazione GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4090 con Advanced Optimus e display Nebula HDR 240 Hz. Raffredamento Intelligent Cooling con tecnologie proprietaria Tri-Fan e un design che consente di trasportarlo con estrema facilità e galvanizzato dall’Anime Matrix display completamente personalizzabile a piacimento e dal nuovo colore nero opaco con fnitura overfiring. A completare il tutto ci pensano due slot SSDD PCIe con 2 TB di spazio di archiviazione e Wi-Fi 6E.

ASUS ROG Zephyrus M16 è già disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.499€.

ROG Zephyrus Duo 16

Zephyrus Duo 16 è un altro laptop ad alte performance con CPU AMD Ryzen 9 7945HX e GPU Nvidia GeForce RTX 4090. Per quanto riguarda il raffreddamento il PC sfrutta il Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly, in grado di raffreddare le temperature della CPU fino a 15°C. Fino a 4TB di memoria SSD PCIe 4.0 in RAID 0/e 64GB di RAM DDR5 a 4800MHz.

Chiaramente il suo tratto distintivo è l’iconico secondo schermo, ora ulteriormente migliorato che gli permette di fermarsi a un angolo retto di 13°, il nuovo Gorilla Glass DXC riduce i riflessi e aumenta ancora di più la solidità nei confronti dei graffi. Il comparto audio è composto da sei altoparlanti con doppio woofer a cancellazione di forza, supporto Dolby Atmos e disponibilità di tre microfoni con cancellazione del rumore AI a due vie.

Ampia gamma di porte I/O: ROG Zephyrus Duo 16 ha una coppia di porte USB 3.2 Gen Tipo-C che offre DisplayPort 1.4a, con supporto per l’alimentazione su una e G-Sync sull’altra. Altre due porte USB 3.2 Gen 2 completano la connettività per le periferiche. Il supporto HDMI 2.1 per uno schermo esterno, una porta ethernet 2.5G, un lettore di schede microSD dedicato e un jack audio combinato.

Esteticamente, il nuovo ROG Zephyrus Duo 16 si presenta in una colorazione Off-Black, con il logo “Fearless Eye” di ROG

ROG Zephyrus Duo 16 è disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.999€.