Asus ROG Chakram, il mouse con l’analogico integrato

Asus Republic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG Chakram, un nuovo mouse gaming con un analogico programmabile e rimovibile proprio nel punto in cui si posiziona il pollice. L’obiettivo di Asus ROG è offrire un ulteriore controllo, solitamente ottenibile solo con i gamepad, direttamente sul mouse. Può essere configurato per funzionare in due diverse modalità: analogica o digitale, per adattarsi ai diversi scenari.

La modalità analogica è ideale per i giochi di simulazione di volo, il joystick può essere usato infatti per un rapido controllo della visuale di gioco. Per gli sparatutto in prima persona (FPS) o i battle-royale arena, il joystick può essere impostato invece per funzionare unicamente in quattro direzioni programmabili. Si può quindi sfruttare per ricaricare, cambiare arma, accovacciarsi o per qualsiasi altra azione immaginabile.

È possibile inoltre cambiare l’analogico, potendo scegliere tra diverse lunghezze o addirittura rimuoverlo del tutto così da essere sicuri di avere sempre la miglior impugnatura possibile.

ROG Chakram fa della flessibilità il suo punto di forza: permette infatti di collegarsi tramite il dongle USB a 2,4 GHz o, quando la durata della batteria diventa il desiderio principale, Bluetooth LE, per massimizzare l’autonomia. È ovviamente disponibile la classica connessione via cavo USB.

Il ROG Chakram si ricarica automaticamente quando è collegato al PC tramite USB e con appena 15 minuti di ricarica è possibile ottenere un’autonomia di 12 ore di gioco. La batteria ha un’autonomia massima di 79 ore di gioco in modalità wireless a 2,4 GHz ed è anche possibile sfruttare la tecnologia Qi per ricaricare il mouse in modalità wireless con dispositivi compatibili, come il ROG Balteus Qi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ecco un sensore ottico fino a 16.000 DPI. Il mouse ha dimensioni di 132,7 x 76,6 x 42,8 mm e pesa 121,6 grammi (senza cavo).

È infine possibile regolare la precisione aumentando o diminuendo la risoluzione, senza bisogno di software, tramite il tasto DPI On-The-Scroll. Basta tenere premuto il pulsante DPI e ruotare la rotella di scorrimento per impostare la sensibilità liberamente. In alternativa, è possibile selezionare la risoluzione premendo l’apposito pulsante per scegliere tra quattro diversi livelli di DPI.

ASUS ROG Chakram sarà disponibile a partire da gennaio presso tutti i rivenditori autorizzati a un prezzo non ancora comunicato.