ASUS ROG Delta S | Recensione

Il marchio ROG di ASUS è da sempre dedicato al mondo dei videogiocatori più appassionati che desiderano avere le massime prestazioni possibili dai propri dispositivi e di certo gli headset da gaming non fanno eccezione. Dopo le ottime ROG Delta, la compagnia taiwanese ha deciso di lanciare sul mercato le ROG Delta S, una nuova versione delle cuffie di cui vi abbiamo parlato più approfonditamente nella nostra recensione e da cui ereditano gran parte delle caratteristiche, introducendo, tuttavia, qualche gradita novità.

Le ROG Delta S puntano ad offrire un elevato coinvolgimento durante le sessioni di gioco più concitate, grazie alla loro capacità di ricreare un ambiente sonoro virtuale a 7.1 canali e permettendovi di sentire con precisione la direzione dalla quale provengono i vari suoni, dai semplici spari sino ad arrivare ai più lievi, ma altrettanti importanti, passi dei nemici. Ovviamente, dato che si tratta di un dispositivo che dovrà essere indossato per diverse ore al giorno, è importante valutare anche il loro design e comfort sul lungo periodo, fattori non meno importanti della pura qualità sonora quando si deve scegliere un headset da gaming.

Caratteristiche tecniche

Le cuffie ROG Delta S sono equipaggiate con driver con magneti in neodimio da 50mm ASUS Essence, che garantiscono un’elevata qualità sonora ed una risposta in frequenza tra i 20 e i 40000 Hz. Grazie al DAC ad alta risoluzione ESS9281 integrato, dotato di tecnologia Quad DAC, si avrà una precisa sensazione sul posizionamento dei suoni e sulla loro distanza. Inoltre, grazie al supporto della tecnologia MQA, si potranno ascoltare le musiche esattamente come sono stati pensate dai loro compositori, a patto di usare un software o dispositivo compatibile con tale codifica.

Le ROG Delta S dispongono di un microfono rimovibile che può essere semplicemente scollegato quando non utilizzato. Durante i test, sia in gioco che in comunicazioni tramite diversi software (Discord, Skype, etc.), ha dimostrato di catturare la voce con estrema precisione, assicurando una comunicazione chiara e cristallina grazie anche all’impiego della funzionalità IA di rimozione del rumore di sottofondo in grado di garantire ai vostri compagni di squadra, o più semplicemente alle persone con cui state parlando, di sentire sempre al meglio quello che state dicendo indipendentemente dai rumori presenti nell’ambiente.

Le coperture dei padiglioni montati di fabbrica sono in pelle e risultano molto comode ed avvolgenti. In confezione sono comunque forniti anche dei ricambi in tessuto, che potrebbero risultare decisamente meno fastidiosi durante le lunghe sessioni di gioco estive in virtù della loro maggiore traspirabilità.

Le ASUS ROG Delta S vengono commercializzate in una robusta confezione di cartone, al cui interno troviamo:

Cuffie ASUS ROG Delta S

Microfono rimovibile

Copertura dei padiglioni in tessuto

Prolunga e convertitore da USB-C a USB 2.0

Manuale

Design e qualità costruttiva

Le ASUS ROG Delta S offrono un look subito riconducibile all’ambito gaming, grazie ai padiglioni a forma di D che consentono di avere un comfort ottimale, in quanto seguono la forma dell’orecchio, ed alla bellissima illuminazione RGB. I cuscinetti montati di serie in pelle sono molto morbidi ed offrono una comodità eccezionale, complice anche l’archetto in plastica rivestito in pelle, ma con la parte interna in metallo, che esercita una pressione praticamente perfetta in grado di tenere l’headset ben saldo sulla vostra testa senza tuttavia arrecare fastidio anche dopo lunghe sessioni di gioco.

Nonostante la struttura sia in gran parte realizzata in plastica, il dispositivo restituisce una buona sensazione di solidità e flessibilità, anche quando si effettuano torsioni o si ruotano i padiglioni di 90° per riporli, ad esempio, sul tavolo.

Sul padiglione di sinistra ritroviamo i comandi per alzare o abbassare il volume e per attivare o disattivare i LED, mente su quello di destra è presente il connettore jack da 3,5mm per collegare il microfono rimovibile.

Esperienza d’uso

Le ASUS ROG Delta S, prettamente progettate per dare il meglio di sé in ambito gaming, svolgono alla perfezione il loro lavoro, grazie ad un audio Virtual Surround 7.1 convincente e all’elevata qualità sonora assicurata dagli altoparlanti integrati. Abbiamo testato il prodotto con molteplici giochi, a partire dagli FPS più prettamente competitivi, dove è necessario maggiormente comprendere la direzione di colpi e dei passi, come Call Of Duty Black Ops: Cold War, Valorant e Battlefield V, ad altri più immersivi per singolo giocatore come il recente Assassin’s Creed Valhalla o il sempreverde Control.

In tutti questi casi, l’headset ASUS ROG Delta S ha restituito un suono sempre ricco e corposo, ben equilibrato su tutte le frequenze. Queste cuffie non costituiscono solo un valido compagno durante le sessioni di gioco, ma possono essere utilizzate con grande soddisfazione anche per godersi serie TV, film o per l’ascolto di musica più generale.

Proprio riguardo quest’ultimo ambito, vale la pena far notare nuovamente la presenza del supporto a MQA, acronimo di Master Quality Authenticated, una tecnologia che permette di godere della musica alla stessa qualità con la quale è stata registrata originariamente, ma all’interno di file audio di dimensioni più ridotte rispetto al solito formato non compresso. Ovviamente, al fine di attivare tale funzione, anche la sorgente deve supportarla; una di queste è il servizio di streaming musicale Tidal, che abbiamo utilizzato per mettere alla prova le ASUS ROG Delta S. In effetti, la differenza rispetto ad un brano compresso ad alto bitrate con uno dei formati più gettonati è sensibile, sebbene possa variare da una canzone all’altra.

Su PC la gestione dell’illuminazione, così come dell’applicazione di effetti di equalizzazione e virtualizzazione, è affidata al software ASUS Armoury Crate, dal quale potete anche sincronizzare l’illuminazione RGB con altri dispositivi che supportano l’ecosistema ASUS Aura Sync, regolare la sensibilità del microfono e l’impatto della cancellazione automatica dei rumori di fondo con IA.

Le ASUS ROG Delta S sono cuffie cablate, quindi necessitano di un collegamento diretto ad un dispositivo tramite USB-C. In dotazione viene fornita anche una pratica prolunga che converte la porta USB-C in una più comune USB-A 2.0. L’headset è compatibile, oltre che con i computer (Windows, Mac, ecc), anche con smartphone, Sony Playstation 4, la nuovissima Playstation 5 e Nintendo Switch. In questi ultimi casi, la configurazione è automatica e non dovrete compiere alcuna azione aggiuntiva per godervi al meglio i vostri videogiochi.

Conclusioni

Le ASUS ROG DELTA S sono cuffie cablate che offrono una qualità di ascolto davvero eccezionale ed in grado di regalare un audio posizionale accurato e coinvolgente, aiutando i giocatori a distinguere chiaramente i vari suoni ambientali ed offrendo un vantaggio nei titoli più competitivi.

Il supporto al formato MQA e l’utilizzo del nuovo DAC ad alta risoluzione ESS9281 riescono a dare una marcia in più rispetto alle precedenti, ed ancora ottime, ROG Delta. Il prezzo alle quali vengono vendute, più elevato rispetto alla media, è più che giustificato sia dalla qualità dei materiali utilizzati che dall’effettiva esperienza sonora che sono in grado di restituire.