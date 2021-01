ASUS ROG, ecco la prima ventola per case del noto brand

Normalmente, il noto produttore taiwanese ASUS viene associato a tantissimi prodotti, dai notebook e schede madri alle schede video ed accessori da gaming. Tuttavia, nessuno parla dell’azienda quando si fa riferimento a ventole di elevata qualità da impiegare nel case del proprio PC. Tuttavia, sembra che questo sia destinato a cambiare, dato che ASUS ha recentemente annunciato la sua prima ventola: ROG Strix XF120.

ASUS ROG Strix XF120 presenta specifiche di fascia alta. In modo del tutto simile alle ML120 di Corsair, le XF120 sono dotate di un cuscinetto MagLev, materiale in fibra di vetro rinforzato, pale della ventola scanalate con bordi arrotondati e cuscinetti antivibranti. Il range operativo delle XF 120 è abbastanza buono, dato che parte da soli 250 giri/min per arrivare ad un massimo di 1800 giri/min. Si tratta di valori assolutamente perfetti per delle ventole, poiché in genere non è necessario che i dispositivi funzionino agli stessi RPM di quelli del dissipatore della CPU.

Vi riportiamo per completezza le caratteristiche complete:

Acustica: 22.5dba

Statistiche di raffreddamento: 62,5 CFM/3,7mm H2O

Durata: 400.000 ore

Tenendo in considerazione il fatto che sono solo le prime ventole per case realizzate da ASUS, le specifiche delle ROG Strix XF120 sono ottime. Se le confrontiamo con altri grandi classici del settore come le Silent Wings 3 di Be Quiet! o le Venturi di Fractal Design, le XF120 offrono prestazioni simili con un’acustica migliore. Ma rispetto alle più temibili concorrenti di ASUS, le Corsair ML120, le XF120 forniscono prestazioni di raffreddamento leggermente inferiori, ma le rivali hanno un maggiore numero di giri ed una pressione statica più elevata, mentre la proposta di ASUS punta esclusivamente ad ottimizzare il flusso d’aria.

Le ASUS ROG Strix XF120 sembrano piuttosto interessanti, ma non sappiamo ancora a quale prezzo saranno lanciate il prossimo aprile. Non possiamo fare altro che attendere ancora qualche settimana per poterci mettere le mani sopra e testarle a dovere.