ASUS ROG inizia a vendere… cibo?

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Praticamente tutti amano i personaggi in computer grafica utilizzati nei video di marketing e promozione dei prodotti ASUS ROG. Ma ora l’azienda ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. Il marchio di prodotti da gaming sta collaborando con Taiwan TTL per inserire i suoi personaggi sulle confezioni di noodles istantanei. Sì, avete capito bene: ASUS ROG entra nel mondo del food.

La notizia è stata diffusa da una testata, 4Gamers, in lingua cinese e poi riportata da back2gaming. A meno che la traduzione non sia sbagliata, quindi, sembra che si tratti puramente di una collaborazione per quanto riguarda il packaging dei noodles istantanei. Il prodotto in sé, insomma, non avrà il sapore di schede madri e GPU.

Photo: ASUS ROG/Taiwan TTL

I sapori, ancora una volta tradotti in modo inaffidabile da back2gaming, utilizzando Google Translate, sembrano essere pollo per Angry Man With Gun e manzo per Angry Man With Sword. Non sappiamo con precisione cosa significhino questi nomi ed eviteremo di farci domande. In ogni caso, la traduzione letterale in italiano saremo “Uomo Arrabbiato Con La Pistola” e “Uomo Arrabbiato Con La Spada”.

La testata che si è occupata di tradurre la news ha riferito che si tratta di una collaborazione tra Taiwan TTL e il team ROG Laptop. I noodles istantanei saranno provvisti di un codice coupon per un’estrazione a sorte dove si può vincere un laptop ASUS ROG, come quelli che potete trovare su Amazon.

Pronti in tre minuti, i noodles istantanei sono un alimento base i gamer in tutta l’Asia – e non solo – che hanno bisogno di mangiare in poco tempo. Quindi questa è una mossa piuttosto astuta da parte del marchio hardware, che ha voluto entrare nel mondo degli snack mostrandosi sul packaging di questi prodotti istantanei.

Taiwan TTL vende anche liquori: i noodles istantanei potrebbero essere utili per farsi passare il giramento di testa dopo una notte un po’ allegra. La promozione è valida fino alla fine di luglio in Taiwan e non sappiamo se saranno disponibili per l’esportazione, anche se sono disponibili in una comoda scatola sfusa da 2,4 kg. In questo modo, se fosse possibile acquistarli in tutto il mondo, con un’unica spedizione vi arriverebbero abbastanza noodles per coprire le vostre giornate di gaming intense: resta da vedere se Angry Man With Gun e Angry Man With Sword incontrano i vostri gusti.