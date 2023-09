Se siete alla ricerca di un notebook che si distingue per la sua incredibile versatilità, adatto sia all’uso lavorativo che al gaming, allora l’Asus ROG Flow X13 è una delle opzioni più allettanti attualmente sul mercato. La buona notizia è che Amazon offre oggi un’occasione imperdibile su questo modello, permettendovi di acquistarlo a soli 1.199,00€ invece dei soliti 1.799,00€, beneficiando così di uno sconto di 600,00€, mai visto prima su questo modello.

Come avrete intuito, si tratta di un dispositivo che si posiziona in una zona intermedia tra un notebook da gaming e uno da lavoro, ma che eccelle in entrambe le sfere, grazie alle sue componenti ad alte prestazioni, indispensabili per il gaming, e a caratteristiche innovative, come la cerniera ruotabile a 360° e lo schermo touch, che garantiscono la massima flessibilità nell’uso quotidiano.

Photo Credit: ASUS

Un notebook pensato, dunque, per soddisfare le esigenze di un vasto pubblico, in particolare di coloro che desiderano un’unica soluzione senza dover passare da un portatile all’altro quando vogliono godersi una sessione di gioco dopo una giornata di lavoro. Oggi, c’è un motivo in più per considerare l’acquisto dell’Asus ROG Flow X13, poiché, come accennato, il suo prezzo è molto vantaggioso del solito e potrebbe essere un’offerta a tempo limitato, come spesso accade in casi simili. Ribadiamo che il prezzo proposto da Amazon è il più basso mai registrato, il che significa che se esitate, potreste rischiare di trovarlo a un prezzo più alto in futuro, se non al prezzo di listino.

Il display touchscreen da 13 pollici, con risoluzione WUXGA Glossy, rappresenta un vero capolavoro di alta qualità certificato Pantone Validated. Questa prestigiosa certificazione attesta la capacità dello schermo di riprodurre una tavolozza di colori ampia e vivida. Un vero splendore per gli occhi, sia quando lo si utilizza in ambienti interni, dove la luminosità non rappresenta di solito alcun problema, sia in situazioni all’aperto, dove questo notebook dimostra una sorprendente capacità di restituire con la stessa intensità anche i dettagli più sottili.

La tastiera, oltre a essere funzionale grazie alla sua capacità di rotazione, offre anche la comodità della retroilluminazione. Sotto di essa si cela il potente processore AMD Ryzen 7 6800HS e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, che lavorano in perfetta armonia per garantire un’esperienza utente fluida e reattiva.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

