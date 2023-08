Quest’oggi vi abbiamo parlato dell’evento di ASUS ROG tenutosi durante la Gamescom 2023, e siamo pronti a darvi ora maggiori informazioni riguardo a uno dei pezzi forti della presentazione, le tre nuove schede madri Intel Z790: la ROG Maximus Z790 Dark Hero, la ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e la TUF Gaming Z790-Pro WiFi.

Il socket CPU LGA 1700 di Intel supporta i processori Intel di 12a, 13a e prossima generazione, offrendo agli utenti flessibilità nella costruzione o nell’aggiornamento dei propri sistemi. È possibile, infatti, optare per le schede madri ASUS Z790 per una connettività e una rete ad alte prestazioni o continuare a utilizzare le schede madri Z690/Z790 esistenti mentre si aggiorna la CPU con un update del BIOS.

Vi sono poi gli SSD M.2 PCIe 5.0, che offrono velocità di trasferimento dati estremamente veloci, mentre le comode porte USB Type-C sul pannello frontale offrono una ricarica rapida per i dispositivi, con velocità USB 3.2 Gen 2×2 fino a 20 Gbps. ASUS introduce anche USB Wattage Watcher, che consente agli utenti di monitorare la potenza di ricarica del dispositivo in tempo reale.

Il Q-Design di ASUS

Le innovative funzionalità ASUS Q-Design in tutta la linea ASUS Z790 rendono più agevole e ottimizzano la costruzione e l’aggiornamento del PC. Il tasto ASUS PCIe Slot Q-Release consente, infatti, di estrarre una scheda grafica dallo slot con una sola pressione. Questa funzionalità, originariamente introdotta sulle schede madri Z690 di fascia alta, è ora disponibile anche sui modelli TUF Gaming più diffusi.

Inoltre, il design Q-DIMM a un solo lato sulle schede madri Z790 consente di avere un solo fermo sul lato accessibile dello slot DIMM che tiene saldamente i moduli di memoria in posizione, rendendo l’installazione della RAM e gli aggiornamenti molto più semplici.

Infine, vi è un indicatore Q-LED che si illumina prima dell’avvio per segnalare un’installazione errata della memoria e l’M.2 Q-Latch, che permette di fissare o allentare un’unità M.2 con le dita.

Il Wi-Fi 7

L’introduzione del WiFi 7 è decisamente un punto forte delle schede, dato che offre eccezionali velocità di rete sia per il gioco e che per l’intrattenimento. Il WiFi 7 incorpora una serie di tecnologie per raggiungere prestazioni eccezionali: in primo luogo vi è l’uso di canali ultralarghi da 320 MHz, che consentono ai router di offrire prestazioni superiori e una maggiore capacità di trasmissione. La modulazione ad ampiezza in quadratura (QAM) a 4096 permette di immettere una maggiore quantità di dati in ogni segnale, in modo più compatto. Inoltre, grazie all’operazione multi-link (MLO), i dispositivi possono trasmettere e ricevere contemporaneamente su diverse bande e canali, con una chiara separazione tra i piani dati e di controllo. Questi collegamenti paralleli aumentano la velocità aggregando la larghezza di banda, assicurando connessioni WiFi affidabili su bande e canali utilizzati contemporaneamente.

Le nuove schede madri ROG Maximus e ROG Strix Z790 saranno tra i primi prodotti ASUS dotati di WiFi 7. In particolare, la ROG Maximus Z790 Dark Hero offre un’esperienza di connessione wireless di prim’ordine, con velocità di collegamento fino a 5,8 Gbps. Questa scheda madre è ideale sia per gli utenti con una connessione Internet multigigabit che per chi desidera una connessione wireless ad alta velocità per unità di archiviazione di rete (NAS).

Per ottimizzare l’esperienza di connessione WiFi 7, ASUS introduce l’antenna WiFi Q-Antenna, che presenta un nuovo design che include ottimizzazioni del circuito PCB e connettori interni migliorati, aumentando notevolmente la trasmissione del segnale sulle bande da 5 GHz e 6 GHz. Grazie alla sua natura direzionale, ASUS fornisce strumenti pratici nell’app Armoury Crate per migliorare ulteriormente la qualità e la portata del segnale regolando la posizione dell’antenna. La funzione Direction Finder rileva la potenza del segnale e individua la posizione ideale dell’antenna in pochi passaggi, mentre Fast Check offre un modo rapido per verificare la potenza del segnale e assicurarsi di avere la migliore connessione possibile.

Insomma, le nuove schede madri ASUS Z790 soddisfano qualsiasi esigenza, dal gaming alla creazione di contenuti, offrendo funzionalità comode, raffreddamento efficiente e prestazioni potenti. Se volete saperne di più potete consultare la pagina di lancio dedicata, la quale contiene anche approfondimenti visivi e video su ciascun prodotto.