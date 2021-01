Asus ROG, il nuovo dissipatore AIO ha uno schermo enorme!

Alcuni dissipatori a liquido AIO presentati di recente utilizzano un piccolo display LCD posto sopra il blocco della CPU per mostrare delle informazioni utili sul sistema (e altre meno, come foto e GIF). L’idea è stata portata avanti in primis da NZXT ma sembra essere piaciuta in quanto sempre più produttori di soluzioni di raffreddamento stanno annunciando le proprie versioni del prodotto. Asus sembra aver in progetto di presentare un dissipatore AIO per CPU con un display davvero enorme!

Il sempre attento @momomo_us, inesauribile fonte di indiscrezioni nel mondo tecnologico, ha scoperto un nuovo dissipatore a marchio Asus ROG dotato di un display LCD davvero importante. Com’è visibile nell’immagine, Asus vorrebbe posizionare sul blocco di raffreddamento della CPU un pannello da ben 3,5″. Vi ricordate quando erano gli smartphone ad avere display del genere?

Messo da parte per un attimo lo shock, vediamo cosa conosciamo di questo dissipatore unico nel suo genere: l’unità dovrebbe prendere il nome di ROG Ryunjin II 240 e arrivare come successore dell’originale ROG Ryunjin 240, il quale aveva uno stile simile e un grande blocco CPU ma uno schermo OLED molto più piccolo. È molto probabile che anche questo AIO sia basato su un design di Asetek e sembra che Asus abbia deciso di continuare ad utilizzare delle ventole Noctua NF-F12 industrialPPC da 120mm di colore nero.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo. Non sono noti gli RPM delle ventole, il tipo e la velocità della pompa e nemmeno la risoluzione del display LCD. Non sono nemmeno disponibili altre immagini del prodotto, quindi non possiamo nemmeno dare un primo sguardo a come possa essere il dissipatore all’interno di un PC assemblato.