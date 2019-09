Asus ROG Rapture GT-AC2900, il router gaming certificato da Nvidia arriva in Italia

Asus porta in Italia il Rapture GT-AC2900, un router gaming con certificazione Nvidia GeForce NOW e illuminazione RGB.

Asus Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia del Rapture GT-AC2900, un router gaming con Wi-Fi 802.11ac con certificazione GeForce NOW. Annunciato lo scorso febbraio, approda finalmente anche da noi a 279 euro.

La particolarità di questo router è la certificazione da parte di Nvidia. Attraverso un particolare servizio QoS, il router è in grado di dare priorità assoluta al traffico legato al servizio GeForce NOW.

Tolto questo interessante particolare, il router ha comunque caratteristiche di tutto rispetto: offre una porta Ethernet WAN da 1 Gbps, quattro porte LAN da 1 Gbps, Wi-Fi 802.11ac dual band con tecnologia 3×3 MIMO per la banda 2,4 GHz e 4×4 MIMO per quella 5 GHz, in grado di raggiungere una velocità combinata di 750+2167 Mbps.

Il GT-AC2900 mette a disposizione anche una USB 3.0 e una USB 2.0 a cui collegare chiavette 4G oppure dispositivi d’archiviazione. Non mancano nemmeno i led RGB, configurabili tramite Aura Sync.

Rapture GT-AC2900 è spinto da un processore dual core a 64 bit da 1,8 GHz, è dotato di 512 MB di RAM e di 256 MB di memoria flash, supporta le tipologie di crittografia più comuni e anche diversi servizi di VPN.

Per chi preferisce giocare su console, ROG Rapture GT-AC2900 offre un port forwarding a tre fasi e la gestione della rete tramite l’app per smartphone Asus Router. Per chi ama giocare sul proprio dispositivo mobile, ROG Rapture GT-AC2900 supporta anche la tecnologia AiMesh.