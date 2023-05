Se avete la fortuna di abitare in una città in cui la velocità internet supera la soglia del gigabyte e vi stavate preparando per acquistare un router adatto, sappiate che il mercato non offre molte soluzioni a riguardo. Uno dei router in grado di gestire tali velocità è l’ASUS ROG Rapture GT-AX6000 che, in occasione della Amazon Gaming Week, viene proposto a soli 253,99€ invece di 409,00€.

Come è facile intuire, parliamo di un router che rappresenta l’eccellenza della categoria, con un occhio di riguardo alle esigenze dei videogiocatori. Un router da sogno, il cui sconto applicato potrebbe spingere molti ad acquistarlo anche solo per i suoi numerosi accorgimenti lato gaming.

Anche il design è all’avanguardia e rispecchia appieno i prodotti della gamma ROG di Asus, con linee aggressive e look futuristico. Come se il supporto alla linea 2.5GB non fosse abbastanza, ASUS ROG Rapture GT-AX6000 vanta una seconda porta Ethernet, che può essere utilizzata in contemporanea con la principale per sfruttare un eventuale collegamento internet FTTH fino a 3.5 Gbps.

Il carico di rete verrà gestito come sanno fare i migliori router, bilanciando l’utilizzo delle bande di frequenza disponibili per garantire una connessione sempre stabile e veloce. La coperta del segnale proveniente dalla tecnologia ASUS RangeBoost Plus è così larga da rendere unitile un ripetitore Wi-Fi. Il produttore dichiara un aumento della portata fino al 38% rispetto a una soluzione già ottima dello stesso brand.

ASUS ROG Rapture GT-AX6000 lo si potrà utilizzare anche per creare una connessione mesh, per una stabilità ancora maggiore, coprendo davvero ogni angolo della casa. Come anticipato, questo modello darà una spinta alla vostra connessione internet durante le sessioni di gioco online, ottimizzando tutti i processi che influiscono sul ping e sulla latenza. Persino il vostro smartphone da gaming ne beneficerà, dopo aver attivato la modalità dedicata, situata sull’applicazione Asus.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

