Per chi vuole adeguare la propria rete agli standard wireless più recenti, il router gaming Asus ROG Rapture GT-AXE11000 WiFi 6E merita sicuramente un’attenta analisi. In quanto membro della famiglia Republic of Gamers (ROG), questo router ha l’aspetto di un dispositivo gaming di fascia alta, con molte antenne, angoli stilizzati e luci.

Il Wi-Fi 6E è lo standard wireless che fa seguito al Wi-Fi 6 e aggiunge una frequenza supplementare di 6 GHz con meno interferenze, offre una latenza più bassa e fornisce un totale di sette canali ultra-larghi da 160 MHz per migliorare il trasferimento dei dati. Lo standard è ormai abbastanza diffuso e molti dei device più moderni potranno beneficiare di queste caratteristiche, anche se vale la pena sottolineare che quest’anno si attende l’implementazione del nuovo standard, ovvero Wi-Fi 7.

Design

Come è abbastanza tipico per un router di fascia alta, il ROG Rapture GT-AXE11000 ha un design orizzontale, con otto antenne posizionabili di grandi dimensioni. Questo router presenta un profilo esteticamente interessante, che gli conferiscono un aspetto moderno senza sembrare eccessivo. Apprezziamo anche la presenza di un interruttore di alimentazione fisico per un facile reset. Con dimensioni di 26,4 x 26,4x 7,4 cm e un peso di 1,79 kg, è certamente un router voluminoso. Inoltre, sulla parte superiore è presente il logo ROG con LED RGB per l’illuminazione.

Apprezziamo anche il fatto che il logo illuminato possa essere spento per adattarsi alle esigenze della camera da letto o della sala TV. A completare il tutto, troviamo un interruttore di alimentazione dedicato, un pulsante di reset incassato e una coppia di porte USB 3.2.

Specifiche

Oltre all’USB, il GT-AXE11000 dispone di un assortimento di porte, con alcune opzioni che non si trovano in router di livello inferiore. Ci sono quattro porte LAN Gigabit e una porta WAN Gigabit, oltre a una porta WAN/LAN 2.5G che aggiunge una certa flessibilità ed è progettata per offrire la “massima priorità” ai dati inviati attraverso di essa. Esiste anche un’opzione di Link Aggregation per utilizzare sia la porta WAN Gigabit che la porta LAN/WAN, utilizzabile come porta Gigabit aggiuntiva per una WAN con larghezza di banda maggiore. Le specifiche hardware di questo router includono una CPU quad-core a 64 bit da 1,8 GHz, 256 MB di memoria flash e 1 GB di RAM.

Il GT-AXE11000 è un router tri-band, anche se con il Wi-Fi 6E le cose sono un po’ diverse rispetto ai precedenti router tri-band, che di solito hanno una singola frequenza a 2,4 GHz e due frequenze a 5 GHz. Il GT-AXE11000 ha una frequenza a 2,4 GHz per un throughput fino a 1148 Mbps, una frequenza a 5 GHz per 4804 Mbps e una frequenza a 6 GHz per altri 4804 Mbps. Sommando tutti questi dati, con i consueti arrotondamenti che si verificano nel throughput totale delle reti, si arriva alla ragguardevole cifra tonda di 11.000 Mbps di throughput totale.

Installazione

L’installazione del GT-AXE11000 è abbastanza standard, e abbiamo apprezzato il fatto che Asus permetta di utilizzare un browser (la nostra modalità preferita) se non si vuole usare un’applicazione per smartphone. Durante la configurazione, è possibile scegliere una password Wi-Fi e una password per il router. Durante la procedura, anche il firmware viene aggiornato all’ultima versione, un passo importante per ottenere tutte le recenti correzioni di bug e patch di sicurezza.

Una caratteristica interessante di questo router è il tasto dedicato Hardware Boost, impostabile nel software per una delle quattro funzioni seguenti: accensione e spegnimento dei LED, attivazione del Game Boost, controllo dell’illuminazione RGB o selezione automatica dei canali del router.

Il GT-AXE11000 include l’eccellente QoS di Asus, che abbiamo avuto modo di apprezzare anche in altri router. È possibile scegliere tra diverse impostazioni, tra cui una personalizzata per un controllo totale. Ciò consente di dare priorità al traffico correlato al gaming per ottenere la migliore esperienza (sempre che sia questa la vostra necessità). Inoltre, la GT-AXE11000 dispone di tre livelli aggiuntivi di priorità per il traffico di gioco. Il primo è una porta dedicata a cui collegare il PC gaming e un’accelerazione che riconosce i dispositivi ROG. Il secondo è la priorità dei pacchetti provenienti dai giochi tramite Game Boost. Il terzo livello è OutFox, la rete privata dedicata ai gamer (GPN), che viene fornita solo con un abbonamento di 90 giorni e sembra essere un sostituto di WTFast che era incluso nei precedenti router gaming Asus.

Sicurezza

Il GT-AXE11000 è protetto a livello di rete, con tecnologia Trend Micro, tramite un abbonamento incluso. Dispone di diverse funzioni: valutazione della sicurezza del router, blocco dei siti dannosi, sistema di prevenzione delle intrusioni bidirezionale e blocco dei dispositivi infetti. È utile per mantenere l’intera rete libera da software dannoso, piuttosto che affidarsi esclusivamente all’antivirus sul proprio computer.

Prestazioni

Durante i nostri test, questo router ci ha comunque impressionato; abbiamo ottenuto i punteggi di throughput più alti fino ad oggi. Il test in prossimità dei 5 GHz è stato velocissimo, con 1401,2 Mbps, e ancora 1142,5 Mbps a 30 metri di distanza, a dimostrazione del fatto che, anche senza lo standard più recente, il router convince già con i dispositivi Wi-Fi 6. Nessun problema anche per quel che concerne la connettività alla rete: abbiamo testato il router con una linea FTTH Gigabit, riuscendo a sfruttare tutta la banda e registrando nei nostri test una velocità massima di 970Mbps.

Verdetto

Come sempre, i prodotti di fascia alta tendono a presentare un prezzo importante e il ROG Rapture GT-AXE11000 non è da meno: potrete trovarlo, nel momento in cui scriviamo, a cifre che oscillano tra i 510 e i 589 euro.

Se però siete alla ricerca di una soluzione di fascia altissima e siete disposti a pagare per un dispositivo di rete al passo con i tempi, il ROG Rapture GT-AXE11000 merita di essere preso in considerazione. Ha fornito un throughput tra i più veloci che abbiamo mai visto da un router, riesce a sfruttare al meglio anche le connessioni domestiche più moderne e farà senz’altro la gioia dei gamer più appassionati, grazie a tutte le funzionalità e caratteristiche uniche dedicate proprio a questa fetta di utenza.