Siete dei videogiocatori incalliti e state per esaurire lo spazio di archiviazione nel vostro PC o console, e non volete rinunciare a nessuno dei titoli che avete installato? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ASUS ROG Strix Arion S500, un ottimo SSD da 500GB pensato appositamente per il gaming, compatibile con PC e console come PS5 e Xbox Series X|S e in sconto a soli 91,99€ su Amazon!

Potrete, infatti, risparmiare oltre 15,00€ rispetto al prezzo consigliato di 107,99€, assicurandovi non un semplice SSD, bensì un prodotto innovativo progettato per mantenere basse le temperature, garantendo prestazioni sempre ottimali a prescindere dalla vostra piattaforma di gioco. Inoltre, essendo compatto e leggero, potrete persino portarlo con voi in vacanza nel caso in cui abbiate un notebook da gaming, così da non rinunciare alle vostre sessioni di gioco.

I punti di forza del ROG Strix Arion S500 sono senza dubbio la velocità e l’affidabilità. Questo SSD NVMe portatile garantisce, infatti, trasferimenti di file incredibilmente rapidi, raggiungendo velocità fino a 1050 MB/s grazie alla sua connettività USB-C 3.2 Gen 2. Potrete, per esempio, trasferire un file da 100 GB in soli due minuti, godendo anche di memoria DRAM e di cache SLC di grandi dimensioni. Inoltre, è compatibile con laptop, PC e console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, rappresentando la soluzione perfetta a prescindere dalla vostra piattaforma prediletta.

Questo disco non solo vanta di una velocità senza rivali, ma garantisce anche una protezione dei dati di alto livello. La crittografia AES a 256 bit combinata con il sistema di crittografia offre, infatti, un livello di sicurezza aggiuntivo per i vostri file che non va, però, a compromettere le prestazioni della CPU. Inoltre, il software NTI Backup Now EZ protegge in modo affidabile le vostre risorse da virus e guasti hardware, con la funzione di recupero dati pronta a intervenire in caso di cancellazioni accidentali.

Il design elegante e portatile in lega di alluminio dell’SSD, inoltre, è ulteriormente perfezionato da un pad termico integrato che garantisce un’eccezionale dissipazione del calore, garantendo prestazioni al massimo e una durata prolungata. Infine, l’illuminazione personalizzabile ASUS Aura Sync vi consente di sincronizzare le luci RGB del disco con le altre periferiche della vostra postazione, contribuendo a creare un gioco di luci e colori a effetto.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

