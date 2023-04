Se vi state chiedendo se è possibile usare un SSD da interno di tipo M.2 NVME come se fosse un SSD da esterno, beneficiando delle stesse prestazioni e di un ottimo sistema di raffreddamento, allora non dovreste perdervi questo prodotto in offerta. eBay propone infatti l’Asus ROG Strix Arion a soli 47,99€ invece di 69,90€.

Sottolineiamo subito che non si tratta di un SSD con storage, ma di un prodotto inedito, pensato per fungere da case agli SSD di ultima generazione. Un prodotto utile in molti frangenti, come ad esempio quando si necessita di trasferire file pesanti che richiedono tempo per essere completati, tempo che di solito fa diminuire le prestazioni in lettura e scrittura a causa dell’aumento di temperatura. Ed è qui che Asus ROG Strix Arion si fa apprezzare ancora di più, in quanto il case è progettato per permettere all’SSD di rimanere a temperature basse, mantenendo quindi sempre alte le prestazioni.

La compatibilità è totale, dal momento che riguarda tutti gli SSD PCIe NVME, dai 2230 fino ai 2280. Per mantenere basse le temperature, Asus ROG Strix Arion si affida a una scocca in alluminio e ad un pad termico che, insieme, dissipano il calore in modo eccellente. Sarà come avere un secondo sistema di dissipazione sul proprio SSD, con il vantaggio di beneficiare di questa soluzione in qualsiasi luogo.

Asus ROG Strix Arion lo si potrà infatti collegare a un portatile, desktop, Playstation e Xbox tramite USB-C 3.2 Gen 2 e godere di velocità di trasferimento fino a 10Gbps. Nessun problema qualora non possiate far altro che collegarlo da una porta USB-C a una di tipo A, poiché in confezione troverete già gli adattatori giusti. Inoltre, installare il vostro SSD all’interno di questo case sarà un gioco da ragazzi, dal momento che non serviranno cacciaviti o attrezzi particolari.

Essendo un prodotto della linea ROG Strix, non poteva che avere un’estetica aggressiva e un’ottima qualità costruttiva, con gli immancabili effetti di illuminazione Aura Sync di Asus. Il case, infine, è stato pensato anche per resistere a urti e colpi violenti, con un supporto a gancio a R per una maggiore stabilità vicino ad esempio a una delle migliori borse per computer. Onde evitare che possiate fare un acquisto errato, ribadiamo che questo prodotto non include un SSD, ma serve soltanto a fare in modo che il vostro componente di storage interno funzioni in mobilità e a basse temperature.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

