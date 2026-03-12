Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'ASUS ROG Strix G16 (2025), il potente laptop da gaming con display da 16" a 165Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070, processore AMD Ryzen 9 8940HX, 32GB di RAM e 2TB SSD. Attualmente disponibile a soli 1799€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale di 2299€.

ASUS ROG Strix G16 (2025), chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Strix G16 (2025) è il laptop ideale per chi cerca prestazioni da gaming di alto livello senza compromessi. Si rivolge principalmente ai gamer appassionati ed esport player che necessitano di un sistema reattivo e potente, capace di gestire i titoli più esigenti con fluidità grazie alla NVIDIA GeForce RTX 5070 e al processore AMD Ryzen 9 8940HX. Anche i content creator troveranno in questo notebook un alleato prezioso, grazie ai 32GB di RAM e al rendering accelerato.

Il display FHD+ da 16" a 165Hz con G-Sync soddisfa l'esigenza di immagini fluide e prive di tearing, fondamentali nelle sessioni competitive. I 2TB di SSD garantiscono ampio spazio per librerie di giochi e progetti creativi, mentre il sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling assicura stabilità anche sotto stress prolungato. Con uno sconto del 22%, passando da 2299€ a 1799€, e la garanzia estesa a tre anni, questo notebook rappresenta un'opportunità concreta per chi vuole il massimo dalla propria postazione portatile.

L'ASUS ROG Strix G16 (2025) è un laptop gaming di fascia alta equipaggiato con AMD Ryzen 9 8940HX, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, 32GB di RAM e 2TB SSD. Il display FHD+ 16" a 165Hz con G-Sync garantisce fluidità massima in ogni sessione.

