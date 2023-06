Se state pensando di acquistare un nuovo notebook da gaming compatto e altamente performante, vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta di Amazon, che vi propone l’ASUS ROG Strix G16 con uno sconto del 18%.

Questa promozione, infatti, vi permetterà di portarlo a casa a soli 1.599,00€ anziché 1.949,00€, facendovi così risparmiare ben 350€ rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’occasione troppo ghiotta dal lasciarsi sfuggire, per cui vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto quanto prima.

Entrate in un mondo di potenza e adrenalina con l’ASUS ROG Strix G16, il notebook gaming che vi farà vivere esperienze incredibili. Godetevi un ampio display da 16″ con un refresh rate incredibile fino a 165Hz, che vi offrirà immagini fluide e colori vividi grazie alla rivoluzionaria tecnologia ROG Nebula e al supporto Dolby Vision.

Il cuore di questo potente notebook gaming è un processore Intel Core i7-13650HX di tredicesima generazione, che offre tutta la potenza di cui avete bisogno per le vostre sessioni di gaming. Da menzionare certamente anche la GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con Dynamic Boost, che vi regalerà una grafica straordinaria e un’esperienza di gioco senza precedenti.

L’ASUS ROG Strix G16 dispone anche di un MUX Switch dedicato e supporta NVIDIA Advanced Optimus, che sfruttano al massimo le potenzialità dell’hardware, offrendo prestazioni senza compromessi. E grazie all’archiviazione SSD PCIe Gen4x4 e ai 32 GB di RAM DDR5 a 4800MHz, gestire le vostre librerie di giochi e le sessioni di multitasking diventerà un gioco da ragazzi, veloce e senza interruzioni.

Se siete preoccupati per il surriscaldamento del notebook, niente paura: il sistema di raffreddamento all’avanguardia ROG Intelligent Cooling manterrà l’ASUS ROG Strix G16 sempre fresco, anche durante le sessioni di gioco più intense, garantendo prestazioni eccezionali in ogni momento. Infine, ricordiamo che stiamo parlando di un notebook perfetto anche per sviluppatori di giochi, artisti digitali, streamer ed editor video.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

