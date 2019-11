Asus ROG Strix Riser Cable, per montare la scheda video in verticale senza problemi

Asus ha presentato “ROG Strix Riser Cable”, un cavo riser PCI Express 3.0 x16 per il montaggio in verticale delle schede video. Secondo l’azienda dovrebbe essere realmente pieghevole e, soprattutto, resistente.

Una delle criticità del montaggio verticale della scheda video risiede proprio nel cavo riser PCIe, con molte delle soluzioni commercializzate finora che risentono sensibilmente della piegatura e delle curve strette.

Questo fa emergere due problemi fondamentali: la rottura del cavo e la pressione esercitata dal cavo sullo slot PCIe. A tal proposito Asus ha brevettato il sistema SafeSlot che promette di salvaguardare la salute degli slot PCIe sulle proprie motherboard.

Il cavo presenta inoltre una schermatura EMI per garantire l’assenza di interferenze. Come intuibile dal nome, il prodotto in questione fa parte della famiglia ROG (Republic Of Gamers) e riporta il relativo marchio sui connettori.

Possiamo dire quindi che Asus abbia, almeno sulla carta, creato una soluzione decisamente interessante che potrebbe favorire in maniera sicura il montaggio della scheda video verticale. Per il momento Asus non ha ancora fornito un prezzo o una data di lancio del nuovo cavo.