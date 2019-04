Asus ROG Strix Scope, una tastiera pensata per gli FPS

ROG Strix Scope è una tastiera pensata per gli sparatutto. Ha un tasto CTRL maggiorato e uno Windows più piccolo. A bordo gli switch Cherry MX.

Asus ha presentato la nuova tastiera da gaming ROG Strix Scope, vista al CES di Las Vegas 2019 sotto il nome di Strix CTRL.

Questa tastiera nasce per soddisfare le esigenze dei giocatori di FPS, ed è per questo che l’azienda ha progettato quello che chiama “Xccurate Design”, ossia un tasto CTRL di dimensioni doppie rispetto a quelle classiche oltre a una riduzione della grandezza del tasto Windows per evitare pressioni involontarie.

La tastiera si presenta completamente nera appena tirata fuori dalla scatola, ma la multinazionale taiwanese mette a disposizione i quattro tasti WASD in colorazione argentata per chi volesse modificarne l’aspetto. La tastiera è compatibile con l’ecosistema Aura RGB e può tenere in memoria fino a sei profili di illuminazione differenti che si possono impostare sia a seconda del software che si sta usando sia con i tasti funzione.

Parlando di funzionalità, il tasto F12 dispone della modalità Stealth, che permette di nascondere rapidamente tutti i software, silenziandone anche l’audio, in modo da “occultare” qualsiasi cosa si stia facendo in modo istantaneo e di un tasto aggiuntivo che permette di passare, sempre istantaneamente, dai controlli multimediali ai tasti funzione.

La tastiera include anche Armoury II, un software che permette di modificare la propria esperienza di utilizzo creando macro, associare layout differenti a seconda del software, mappare i tasti e personalizzare gli effetti di colorazione ed illuminazione del dispositivo.

Il prodotto è disponibile con switch Cherry MX Red, Brown, Blue, Black, Silent Red e Speed Silver in modo che ogni utente possa ottenere l’esperienza che preferisce. Purtroppo, non sono state rilasciate informazioni sui prezzi ufficiali.