ASUS ROG Strix XG16, il monitor portatile gaming di fascia alta

Asus ha presentato un nuovo display pensato sia per la portabilità che per il gaming di alto livello: Asus ROG Strix XG16. Il dispositivo sarà disponibile dal prossimo dicembre ed offrirà un pannello da 15,6” a risoluzione 1080p dotato di una frequenza di aggiornamento di ben 144Hz. Il monitor è stato in grado di ottenere questo risultato grazie all’impiego di una singola connessione USB-C, ma è anche presente una porta micro HDMI, utile per la connessione a dispositivi aggiuntivi, come un Raspberry Pi.

La compagnia taiwanese ha optato per un pannello IPS, tecnologia che, come probabilmente già saprete, offre un’ottima riproduzione cromatica ed un angolo di visione piuttosto ampio, caratteristiche cruciali quando si utilizza il dispositivo come secondo monitor. Anche se nella maggior parte dei casi un display portatile viene impiegato in ambiti relativi alla produttività, Asus ROG Strix XG16 è stato realizzato appositamente per il vasto pubblico di videogiocatori esigenti che non vogliono rinunciare ad una elevata frequenza di aggiornamento anche in mobilità, così da giocare in maniera competitiva ovunque si trovino.

Asus ROG Strix XG16 offre inoltre uno stand più semplice da usare rispetto ai precedenti modelli. Infatti, a differenza del ROG Strix XG17AHPE, il dispositivo ha una sezione che si solleva dalla parte posteriore e funge da supporto. Questo sistema dovrebbe essere più solido e semplice rispetto alla sottile custodia che i possessori di XG17AHPE si ritrovavano a piegare. Asus ha inoltre affermato che sarà possibile regolare con facilità l’angolazione, così da offrire un maggior comfort visivo e adeguarsi alla vostra posizione. Infine, il nuovo monitor sarà disponibile con un supporto regolabile per treppiede. Tuttavia, Asus non ha specificato se ciò comporterà un costo aggiuntivo, come nel caso dell’XG17AHPE.

Se l’azienda sarà in grado di fornire un monitor con prestazioni gaming affidabili, così come ha fatto con il XG17AHPE, includendo allo stesso tempo uno stand davvero user friendly, il ROG Strix XG16 potrebbe essere la soluzione ideale per chi cerca un display portatile di qualità superiore per le proprie sessioni di gioco in giro per il mondo.