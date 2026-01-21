Se state cercando un monitor gaming di fascia alta, l'ASUS ROG Strix XG27AQ-W è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 33%. Questo display da 27 pollici in formato WQHD con pannello Fast IPS vi garantisce un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento fino a 170Hz, perfetti per non perdere nemmeno un dettaglio durante le vostre sessioni di gioco. Il prezzo passa da 599,00€ a soli 399,90€, rendendo accessibile un monitor con tecnologie avanzate come G-SYNC, ELMB SYNC e HDR 400 per immagini nitide e colori vividi.

ASUS ROG Strix XG27AQ-W, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Strix XG27AQ-W è la scelta perfetta per i gamer competitivi che cercano prestazioni di alto livello senza compromessi. Con il suo pannello Fast IPS da 27 pollici e risoluzione WQHD, questo monitor si rivolge a chi gioca a titoli eSports come Valorant, CS:GO o Apex Legends, dove ogni millisecondo conta. Il tempo di risposta di 1ms e la frequenza di 170Hz garantiscono fluidità estrema e reattività immediata, mentre le tecnologie ELMB SYNC e G-SYNC eliminano completamente ghosting e tearing. È ideale anche per content creator e professionisti del settore grafico che necessitano di colori accurati e spazio di lavoro generoso, grazie al supporto HDR 400 e alla gamma cromatica estesa.

Questo monitor soddisfa l'esigenza di chi vuole un'esperienza visiva immersiva senza rinunciare all'estetica: il design bianco con illuminazione Aura Sync RGB si integra perfettamente in setup moderni ed eleganti. Lo stand ergonomico completamente regolabile risponde alle necessità di lunghe sessioni di gioco o lavoro, permettendovi di trovare sempre la posizione ideale per ridurre l'affaticamento. Con uno sconto del 33% che porta il prezzo a soli 399€, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca qualità professionale a un costo accessibile, combinando prestazioni da gaming di fascia alta con versatilità per l'uso quotidiano.

ASUS ROG Strix XG27AQ-W è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560x1440) e pannello Fast IPS che garantisce un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento fino a 170Hz. Le tecnologie ELMB SYNC e G-SYNC eliminano ghosting e tearing, mentre la certificazione HDR 400 offre colori vibranti e contrasti elevati. Lo stand ergonomico completamente regolabile e l'illuminazione Aura Sync RGB completano un pacchetto pensato per i gamer più esigenti.

