ASUS ROG Strix XG32VC, vediamo il nuovo monitor da gaming curvo QHD da 32″

Senza effettuare un annuncio ufficiale, ASUS ha inserito il monitor da gaming ROG Strix XG32VC sul proprio sito Web, come avvistato dai colleghi di Guru3D.

XG32VC utilizza un pannello VA con una risoluzione di 2560x1440p, un rapporto di contrasto statico di 3000:1 e, sebbene non sfrutti alcun tipo di tecnologia di local dimming, ha ottenuto la certificazione DisplayHDR 400. Il raggio di curvatura 1800R lo rende decisamente immersivo, ma non quanto la linea Samsung G7.

La copertura della gamma colore è pari al 125% dello spettro sRGB, o al 90% di DCI-P3, maggiore rispetto alla maggior parte dei display da gaming. XG32VC è equipaggiato anche con un pannello a 10 bit, il che significa che può riprodurre un’ampia gamma di sfumature senza incorrere nel fastidioso difetto del banding.

Ovviamente, trattandosi di un prodotto a marchio ROG e che punta a competere con alcuni dei migliori monitor da gaming, XG32VC non può certo deludere sul versante delle specifiche. Il dispositivo, infatti, offre un tempo di risposta MPRT di 1ms, ha una frequenza di aggiornamento di 170Hz e supporta la tecnologia FreeSync Premium. Il refresh rate minimo è impostato a 48Hz – ed è lecito ritenere che, nel momento in cui questo monitor sarà disponibile sul mercato, sarà compatibile anche con NVIDIA G-Sync.

La connettività è garantita da una porta HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2, una USB-C e c’è un hub USB a due porte integrato.

Purtroppo, al momento non conosciamo ancora il prezzo e la data d’uscita di ASUS ROG Strix XG32VC, sebbene il rivenditore olandese Alternate indichi un costo di 569€, forse un po’ elevato viste le specifiche, ma sarà necessario testare il prodotto per verificare l’effettiva qualità proposta.

