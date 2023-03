Quando Nvidia ha lanciato la RTX 4090 (qui trovate la nostra recensione) ha da subito parlato di grandi prestazioni con i titoli eSport, capaci di arrivare a oltre 300 FPS anche a risoluzione Quad HD. Queste prestazioni eccezionali si sono però scontrate subito con un problema, l’assenza di monitor 1440p 360Hz che permettessero ai gamer professionisti di sfruttare al massimo la nuova top di gamma NVIDIA, giocando a risoluzione maggiore senza dover rinunciare alle massime prestazioni in termini di framerate.

I monitor Quad HD 360Hz si sono fatti attendere, ma per fortuna non troppo a lungo: il primo ad arrivare sul mercato è stato l’ASUS ROG Swift PG27AQN, un vero gioiello sotto moltissimi punti di vista che vi racconteremo in questa recensione. Con specifiche tecniche di tutto rispetto, a partire proprio dalla risoluzione Quad HD e il refresh rate di 360Hz, arrivando poi alla piena compatibilità con G-Sync e a un’ottima copertura dello spazio DCI-P3 sarà davvero il monitor definitivo per la RTX 4090? Scopriamolo nella nostra recensione.

Design e specifiche tecniche

Il design è quello tipico dei monitor ROG, con una base importante che occupa parecchio spazio sulla scrivania, ma garantisce un’ottima stabilità. Come sempre è presente un foro per il passaggio dei cavi che aiuta a tenere in ordine il proprio spazio di lavoro o di gioco.

Le cornici dell’ASUS ROG Swift PG27AQN sono sottili su tre lati e più pronunciate nel bordo inferiore, dove trova poso il classico loro ROG argentato e, a destra, un piccolo LED che indica se il monitor è accesso o spento. Sul retro, una linea a 45 gradi divide lo schermo in due sezioni: una ha una finitura ruvida e integra quattro tasti funzione più il joystick per muoversi nel menu OSD, l’altro ha la tipica trama ROG con un grande logo Republic of Gamers, illuminato ovviamente da LED RGB e personalizzabile.

Le porte si trovano nella parte inferiore, nascoste da una paratia in plastica che si può facilmente sganciare. A disposizione troviamo una DisplayPort 1.4, tre HDMI 2.0, jack 3,5mm e una porta USB-B due USB-A 3.2 Gen1, una delle quali (quella colorata di rosso) supporta NVIDIA Reflex Analyzer; collegandovi il mouse potrete misurare la latenza e intervenire per ridurla al minimo, massimizzando il vantaggio nei giochi competitivi.

Dimensioni schermo 27 pollici Pannello Fast IPS Risoluzione QHD (2560×1440 pixel) Luminosità tipica 400 nits Luminosità di picco (HDR) 600 nits Certificazioni HDR HDR10, DisplayHDR 600 Contrasto 1000:1 Tempo di risposta 1 ms GtG Frequenza d’aggiornamento 360 Hz Gamma colore 98% P3 / 135% sRGB Connettività 1x DisplayPort 1.4

3x HDMI 2.0

1x jack audio 3,5mm

1x USB-B (Upstream)

2x USB-A 3.2 Gen 1 (Downstream)

Come anticipato, il pannello Fast IPS ha una risoluzione Quad HD e una frequenza d’aggiornamento di 360Hz, mentre il tempo di risposta è di 1ms GtG. Lo schermo ha una luminosità tipica di 400 nit ha può raggiungere i 600 nit in HDR, valore che gli permette di ottenere la certificazione DisplayHDR 600. Molto buona anche la gamma colore, che secondo i dati forniti da ASUS raggiunge il 135% dello spazio sRGB e il 98% di quello DCI-P3.

OSD

Il menu OSD è facile da navigare e ricco di opzioni, sia legate al Reflex Latency Analyzer che alla gestione dello schermo. Si può scegliere tra diversi preset, regolare luminosità e contrasto, il filtro per la luce blu e lo spazio colore mostrato, oltre ad aspetti come la gamma, la saturazione e la temperature del colore. Insomma, ci sono tantissime opzioni che consento di personalizzare al massimo il display, proprio come ci si aspetta da un prodotto di questa fascia.

Ci sono anche opzioni dedicate all’illuminazione RGB: è possibile abilitare o disabilitare Aura Sync e scegliere il comportamento dei LED presenti nel logo ROG sul retro dello schermo.

Test colorimetro e calibrazione

Durante la nostra prova abbiamo svolto alcuni test con il software Calman di Portrait Displays, che ci permette di valutare molti aspetti del monitor come copertura dello spazio colore e delta E. Abbiamo eseguito le nostre prove sia in SDR che in HDR, inoltre abbiamo usato il software anche per calibrare l’ASUS ROG Swift PG27AQN e trarne la massima qualità possibile.

Come potete vedere dalle immagini, le impostazioni di fabbrica garantiscono già risultati soddisfacenti, con una curva EOTF praticamente identica a quella ideale e un delta E di 1,7, valore molto buono che permette anche un uso professionale dello schermo. In HDR luminosità di picco arriva poco sopra i 700 nit e le prestazioni sono tutto sommato buone, con una resa abbastanza corretta e lineare lungo tutta la curva.

La copertura della gamma cromatica è in linea con quanto dichiarato da ASUS: abbiamo rilevato una copertura del 132,6% dello spazio sRGB e del 98,51% di quello DCI-P3. Il processo di calibrazione di Calman migliora la precisione dei colori, riducendo il delta E a 1,1 con un valore massimo di 2,6, decisamente accettabile e che verrà notato per lo più da occhi esperti.

Prova d’uso

Data la sua natura, abbiamo usato l’ASUS ROG Swift PG27AQN 360Hz per giocare a titoli competitivi e ai tripla A più recenti. Il gaming “tradizionale” è fluido e soddisfacente, i colori dell’Interregno di Elden Ring sono vividi e ricchi di dettagli, mentre le auto di Forza Horizon 5 sfrecciano per le strade del Messico senza il minimo artefatto grafico grazie alla presenza del G-Sync. Unica nota negativa il rapporto di contrasto non elevatissimo, che rende i neri tendenti al grigio; lo si nota di più se si gioca in una stanza completamente buia.

Il monitor da il meglio di sé ovviamente nei titoli competitivi, dove grazie alla RTX 4090 si può sfruttare al massimo il pannello 1440p 360Hz. Abbiamo provato diversi giochi tra cui Overwatch 2, Apex Legends, League of Legends, Valorant e CS:GO. Qualsiasi sia il titolo preso in esame, l’esperienza di gioco è unica e di altissimo livello: la GPU top di gamma permette di massimizzare il refresh rate di 360Hz in praticamente tutte le situazioni (fatta eccezione per i giochi con un tetto massimo di FPS, come ad esempio Apex Legends, che non va oltre i 300 FPS), garantendo allo stesso tempo una qualità dell’immagine superiore rispetto a quella dei monitor 1080p 360Hz usati fino ad oggi dai giocatori professionisti. L’ASUS ROG Swift PG27AQN 360Hz gode anche di un’altra caratteristica interessante: tramite il menu OSD è possibile ridurre le dimensioni dello schermo a 24″, la misura ideale per i videogiocatori competivi professionisti.

Verdetto

L’ASUS ROG Swift PG27AQN 360Hz punta molto sull’abbinata Quad HD – 360Hz, ma in realtà si tratta di un prodotto che offre caratteristiche tecniche da top di gamma su tutti i fronti, non solo per quanto riguarda la frequenza d’aggiornamento. Le performance in HDR sono buone, la copertura della gamma cromatica è da primo della classe, così come la calibrazione di fabbrica, che assicura un delta E contenuto e permette di usare il monitor anche al di fuori del gaming, ad esempio per fotoritocco e video editing. Le varie funzionalità e la presenza di Reflex Latency Analyzer rendono il pacchetto davvero completo.

Questo monitor nasce per far esprimere al meglio la RTX 4090 nei titoli eSport e se siete videogiocatori competitivi, difficilmente potrete chiedere di meglio. Ad oggi sul mercato non esistono altri prodotti di questo tipo, quindi cercare un’alternativa significherebbe scendere a compromessi, che si tratti di risoluzione (optando per un monitor 1080p 360Hz) o refresh rate (scegliendo un 1440p 240Hz).

Ovviamente il prezzo è molto alto e colloca l’ASUS ROG Swift PG27AQN 360Hz nella fascia enthusiast del mercato. Per accaparrarselo servono 1899 Euro: molti, ma siamo sicuri che gli “addetti ai lavori” saranno disposti a spenderli per godere dei benefici offerti dal gioiellino di ASUS.

In conclusione, se siete dei videogiocatori professionisti non potete non prenderlo in considerazione. inoltre, viste le ottime qualità e la sua unicità, conferiamo all’ASUS ROG Swift PG27AQN il nostro Award.