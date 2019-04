Asus ROG Swift PG349Q, 34 pollici con G-Sync e 120 Hz

Asus ha annunciato il prossimo arrivo sul mercato del ROG Swift PG349Q, un 34 pollici con tecnologia Nvidia G-Sync e refresh rate fino a 120 Hz.

Asus ha annunciato ROG Swift PG349Q, un monitor ultrawide da 34 pollici con pannello di tipo IPS, risoluzione 3440×1440 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.

Il pannello offre un tempo di risposta di 4ms GTG e include la tecnologia Nvidia G-Sync che va ad impedire tearing, stuttering e a ridurre l’input lag. Ha inoltre una curvatura 1900R, quindi maggiore rispetto alla classica 1800R ed un angolo di visione di 178°/178°. La luminosità massima è di 300 cd/m², mentre il rapporto di contrasto è 1000:1. Il ROG Swift PG349Q non supporta l’HDR.

Per proteggere gli occhi dalle lunghe sessioni di gioco il pannello dispone delle tecnologie flicker-free e Ultra-Low Blue Light, con la prima previene lo sfarfallio mentre la seconda dispone di cinque livelli per la riduzione della luce blu del monitor.

Per quanto riguarda gli ingressi video, troviamo una DisplayPort 1.2 e una HDMI 1.4, oltre a un jack da 3,5 mm e un totale di tre USB 3.0, una delle quali usabile per collegare il monitor al PC e gestire gli effetti di luce RGB presenti sul retro del monitor con il software Aura Sync.

Tipo pannello IPS Dimensione schermo e aspect ratio 34 pollici / 21:9 Curvatura 1900R Risoluzione massima e refresh rate 3440×1440 (WQHD) @ 120 Hz Luminosità massima 300 nits Tempo di risposta (GTG) 4 ms Rapporto di contrasto 1000:1 Speaker 2x 2W Stereo RMS I/O HDMI 1.4

DisplayPort 1.2

3,5 mm mini-jack

2x USB 3.0 Dimensioni (WxHxD) 815,9 x (560,2~460,2) x 307,4 mm Peso 9,9 chilogrammi

Altre funzionalità interessanti sono la gestione del cable management che permette di nascondere i cavi per ottenere un ambiente di gioco ordinato e pulito, i sette profili colore per garantire un bilanciamento del colore adatto per ogni tipo di gioco (Scenery/Racing/Cinema/RTS/RPG/FPS/sRGB), oltre alla possibilità di regolare in altezza e inclinazione il monitor in base alle proprie esigenze. Purtroppo non vi sono ancora notizie ufficiali riguardo il prezzo.