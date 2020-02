Asus ROG Zephyrus G14 con Ryzen 9 4900HS scovato online a 1900 euro

Nonostante AMD non abbia ancora confermato ufficialmente l’esistenza della gamma Ryzen 9 per notebook, alcuni produttori hanno già distribuito dei prodotti con queste CPU all’interno. E’ il caso dell’Asus ROG Zephyrus G14, avvistato su un e-shop rumeno in un’inedita variante con l’APU Ryzen 9 4900HS.

Nello specifico, si tratterebbe dell’Asus GA401IV-HA037, modello che segnerebbe il ritorno di AMD nella fascia alta dei notebook dopo anni di assenza.

Le specifiche tecniche elencate sul sito sono piuttosto esaustive, e ci dicono che la nuova APU avrà una CPU octa-core con un clock di base pari a 3 GHz e un clock di boost pari a 4,4 GHz. Se questi numeri fossero confermati ci troveremmo di fronte ad un miglioramento di 300 MHz rispetto rispetto al Ryzen 7 4800HS. Si vocifera anche che la gamma Ryzen 9 avrà ben 8 unità di elaborazione, ma di questo non vi è ancora conferma.

Ricordiamo che la serie “HS” dei processori Ryzen 4000 è in esclusiva per i notebook Asus ROG e si distingue dalla classica serie “H” per un TDP più basso, impostato a 35W anziché 45W.

Le altre caratteristiche tecniche del notebook non differiscono da quelle dei modelli presentati al CES 2020. Troviamo quindi una GPU Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q Design, 32 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz, un display 1440p da 14”, 1 TB di SSD M.2, USB 3.2 gen 2, WiFi 6 e Dolby Atmos. In più, come tutti gli Asus ROG Zephyrus G14, la scocca è personalizzabile grazie a dei LED.

Il prezzo riportato sul sito è di 1949 LEI, al cambio circa 1900€. Non abbiamo tuttavia ancora informazioni riguardanti la data di commercializzazione.