ASUS ROG Zephyrus S17 disponibile in Italia: si parte da 3899 euro

ASUS ROG ha annunciato oggi la disponibilità in Italia del nuovo laptop ROG Zephyrus S17, un portatile da gaming premium ultra compatto con tastiera ottico-meccanica rialzata, la quale riesce a garantire performance migliori per quanto riguarda raffreddamento ed ergonomia. Infatti, quando il laptop viene aperto, la tastiera si alza con un’inclinazione di 5° creando delle aperture che aumentano il flusso d’aria del 25%. Tutto ciò è reso possibile dall’innovativa tecnologia AAS Plus di ROG, che riesce a portare raffreddamento e prestazioni al top anche su un PC ultra sottile come questo.

Il processore Intel Core i9-11900H, in grado di utilizzare fino a 90W di potenza, e la GPU NVIDIA Geforce RTX 3080 che raggiunge i 140W con la funzione Dynamic Boost, offrono il massimo delle performance. Questa scheda grafica supporta inoltre la tecnologia NVIDIA Reflex, che abbassa la latenza in alcuni giochi multiplayer, e dagli effetti NVIDIA Broadcast, che migliorano la connessione audio-video nello streaming live, il tutto sorretto da una VRAM GDDR6 16GB dedicata. Il problema delle temperature elevate viene affrontato in modo ottimale dalle tecnologie ROG Intelligent Cooling, che consentono a queste componenti di fornire una piattaforma impareggiabile per il gioco e la creazione di contenuti ovunque ci si trovi.

Il display da 17″ offre inoltre un’esperienza coinvolgente con due opzioni di pannello: display WQHD a 165 Hz con tecnologie NVIDIA Advanced Optimus e G-SYNC per un’esperienza di gioco sempre fluida, oppure l’alternativa 4K a 120 Hz con maggiori dettagli e Adaptive-Sync. I refresh rate elevati sono accompagnati da colori brillanti e da un’accuratezza a livelli iper-realistici. Questo display è dotato inoltre della tecnologia NVIDIA Advanced Optimus, che combina gli strumenti di risparmio dell’energia di Optimus con la fluidità e la reattività G-SYNC.

Per quanto concerne il comparto audio, ASUS ha messo a disposizione un sistema a sei altoparlanti dotato di woofer con tecnologia force-cancelling, che consente agli utenti di godere di un suono fedele alla realtà e potente allo stesso tempo. Inoltre le opzioni di archiviazione, tra cui la tecnologia Hyperdrive Ultimate per combinare fino a 3 unità in RAID, offrono un accesso velocissimo a giochi e media, per ridurre al minimo eventuali tempi di attesa e caricamento.

Il pezzo forte: la tastiera. I tasti ultra reattivi dotati di tecnologia ottico-meccanica donano agli utenti il massimo controllo. Si attivano in soli 0,2 ms senza ritardi di debounce, minimizzando dunque la latenza. Il meccanismo ottico è molto resistente, estendendo la durata dell’interruttore a 100 milioni di pressioni, e il sistema n-key rollover assicura che tutte le pressioni di tasti in contemporanea vengano registrate correttamente anche durante le sessioni di gaming più frenetiche. L’illuminazione RGB per ogni tasto garantisce agli utenti un ampio grado di personalizzazione, affinché possano customizzare diversi giochi e flussi di lavoro, e si sincronizza anche con l’illuminazione su altri dispositivi Aura Sync. I comandi comuni sono più facili da attivare con la funzione Multiwheel configurabile, che si trova nell’angolo in alto a sinistra della tastiera. Facendo clic sulla rotellina è inoltre disponibile un menu con diverse funzioni. Gli utenti possono regolare il volume in ingresso e in uscita, la retroilluminazione della tastiera, la luminosità dello schermo, le modalità operative e altro ancora.

Per finire, il telaio in magnesio-alluminio dello Zephyrus S17 è rivestito da una finitura in colorazione Off Black a basso profilo, che resiste alle impronte digitali e fa in modo che non venga lasciato nessun segno sulla scocca, conferendo al tempo stesso un’eleganza semplice e mai fuori luogo. Bordi diamantati e un dettaglio traslucido dietro alla tastiera donano un contrasto leggero e un memorabile tocco di personalità, senza attirare troppo l’attenzione. Possiamo quindi affermare con una certa tranquillità che lo Zephyrus S17 offre prestazioni di alto livello per il gioco e molto altro ancora, in uno chassis sottile e con uno stile adatto a ogni occasione. La sua notevole batteria da 90Wh permette un utilizzo in mobilità senza pensieri, e quando è il momento di ricaricare la batteria, la ricarica veloce la spinge al 50% in soli 30 minuti.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ASUS ROG Zephyrus S17 è disponibile in colorazione Off Black con un prezzo consigliato al pubblico a partire da 3.899€ (IVA inclusa) sull’e-commerce ufficiale di ASUS, negli ASUS Gold Stores, nei negozi specializzati e su Amazon.