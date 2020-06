Asus RT-AX55 è il nuovo router Wi-Fi economico con AiMesh

La gamma di dispositivi Asus dedicati alla gestione delle reti internet e locali si amplia ancora grazie all’arrivo del nuovo RT-AX55, un router Wi-Fi di fascia media dotato di molte caratteristiche interessanti.

Asus RT-AX55 è un router Wi-Fi dual-band che supporta una velocità combinata di circa 1800Mbps, di cui 574Mbps nello spettro di frequenza a 2,4GHz e 1201Mbps nella banda a 5GHz. Non manca il supporto ai nuovi standard Wi-Fi 6 (conosciuto anche come 802.11 ax) e WPA3-Personal per una maggiore velocità e sicurezza.

Il router dispone di quattro antenne direzionabili poste nella parte posteriore e supporta le funzioni OFDMA (Orthogonal frequency-division multiple access) e MU-MIMO per garantire una connettività di alto livello anche in ambienti dove a collegarsi alla rete sono molti altri dispositivi. RT-AX55 è in grado di interfacciarsi con gli altri prodotti del brand taiwanese grazie alla tecnologia proprietaria AiMesh per estendere la copertura di rete collegandosi in mesh ai vari dispositivi Asus compatibili.

Nonostante si tratti di un router di fascia medio-bassa, Asus è riuscita comunque a includere una porta WAN Gigabit e altre 4 porte LAN sempre dalla velocità massima di 1Gbps. A gestire il tutto ci pensa una CPU quad-core da 1,5GHz, 256MB di RAM e il sistema operativo è racchiuso da una ROM da 128MB.

Il design è decisamente in linea con gli altri prodotti simili della casa, con un look spigoloso e riconoscibile. Asus RT-AX55 misura 230x134x56 mm e ha un peso di 374 grammi: è abbastanza compatto da poter essere posizionato su un mobile oppure appeso alla parete grazie alla presenza di supporti dedicati.

Compresa con il nuovo prodotto, Asus fornisce una licenza a vita per la suite di sicurezza AiProtection Classic, realizzata in collaborazione con Trend Micro e integrata all’interno del router stesso.

Non sono ancora stati annunciati prezzi e disponibilità per il nostro Paese, per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata al prodotto sul sito di Asus.