Asus RT-AX86U e RT-AX82U, router Wi-Fi 6 per videogiocatori

ASUS ha da poco annunciato RT-AX86U e RT-AX82U, due router Wi-Fi 6 (802.11AX) Dual-Band ottimizzati per il gioco ad alte prestazioni. Entrambi i modelli offrono a qualsiasi tipo di giocatore, una rete Wi-Fi ultraveloce e stabile.

RT-AX86U è una versione aggiornata del best-seller RT-AC86U, la quale mantiene il classico telaio nero impreziosito da dei dettagli di colore rosso. È dotato del nuovo standard Wi-Fi 6 802.11AX, in grado di raggiungere delle velocità complessive combinate fino a 5700Mbps. RT-AX82U offre anch’esso il nuovo standard Wi-Fi ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 5400Mbps, il tutto condito da un design estremamente audace e futuristico e da degli effetti di illuminazione RGB compatibili con Aura Sync.

Entrambi i modelli sono ricchi di funzionalità in modo da rendere le vostre partire online ancora più fluide, sia se utilizzate la rete Wi-Fi, sia se utilizzate la connessione via cavo.

RT-AX86U include anche una porta WAN/LAN da 2,5Gbps, che offre una velocità di trasferimento fino a 2 Gbps: questo è estremamente utile visto e considerato che ormai sempre più produttori equipaggiano le proprie schede madri con delle porte Ethernet con velocità di trasferimento superiori ad 1 Gbps. Per i dispositivi cablati, una delle porte LAN è anche una porta dedicata al gaming che darà la priorità a qualsiasi dispositivo collegato ad essa.

La casa taiwanese include anche l’app Asus Router, dove possiamo andare a gestire in ogni minimo particolare le impostazioni del nostro router, andare ad attivare la modalità Gioco e assegnare la priorità massima ai dispositivi dai noi selezionati.

L’app ASUS Router gratuita e facile da usare include la nuova modalità di gioco mobile. Tutto questo garantirà la migliore esperienza di gioco possibile sui qualsiasi dispositivo mobile in cui è presente la suddetta app. Inoltre, possiamo anche dare la priorità a qualsiasi dispositivo sulla rete utilizzando la funzione Gear Accelerator nel pannello di controllo del router.

Sia su RT-AX86U e RT-AX82U troviamo ASUS AiProtection Pro con Parental Control in modo da offrire un’elevata protezione per tutti i dispositivi collegati, inclusi gli smartphone. I router supportano inoltre la tecnologia ASUS AiMesh, che consente di combinare più router ASUS in modo da creare un’unica grande rete e coprire anche l’angolo più remoto della vostra abitazione. Ovviamente tutti i router che andrete ad inserire dovranno essere compatibili con suddetta tecnologia.

RT-AX86U e RT-AX82U sono entrambi pensati per il gaming e offrono tutti i vantaggi del nuovo standard Wi-Fi 6, garantendo al tempo stesso la piena compatibilità con le versioni precedenti dei dispositivi Wi-Fi esistenti. Questa nuova tecnologia offre delle velocità ben più elevate rispetto al suo predecessore, una maggiore efficienza della rete, un numero maggiore di dispositivi connessi simultaneamente, un’autonomia maggiore e durata della batteria migliorata per i dispositivi collegati.

Il WiFi 6 su entrambi i router utilizza i canali a 160MHz e combina la tecnologia OFDMA e MU-MIMO in modo da offrire una maggiore capacità di rete e una migliore coperture del segnale: tutto ciò porta ad avere meno punti morti e una connessione più veloce e affidabile su ogni device indipendentemente dal numero di dispositivi collegati.

Wi-Fi 6 include anche una funzione chiamata Target Wake Time che aiuta a ridurre il consumo di energia per dispositivi mobili e IoT. Per offrire la massima sicurezza, sia RT-AX86U e RT-AX82U supportano l’ultimo protocollo di sicurezza WPA3 ed entrambi includono un abbonamento gratuito a vita a ASUS AiProtection Pro.

Come se non bastasse RT-AX86U è anche un router consigliato da NVIDIA GeForce NOW per avere la migliore esperienza di gaming cloud, mentre RT-AX82U non tarderà ad entrare nella lista dei consigliati.

Troviamo anche Open NAT che eliminerà la complessità del port forwarding con un semplice processo di configurazione in tre passaggi e Adaptive QoS che può essere configurato in modo da dare priorità di traffico a diverse applicazioni, giochi inclusi, e dimenticarvi per sempre i colli di bottiglia dovuti dalla congestione della nostra rete.

I nuovi router ASUS non sono solo progettati per offrire le massime prestazioni videoludiche, ma anche per offrire il massimo a livello di design e di fascino visivo. RT-AX86U ha un orientamento verticale, così da garantire delle prestazioni ottimali, con un aspetto imponente arricchito dal pannello rosso sulla base anteriore del router.

RT-AX82U ha invece un aspetto futuristico sorprendente. Le sue linee eleganti e geometriche gli conferiscono una posizione forte e decisa, rafforzata dalle quattro antenne non rimovibili nella parte posteriore. Nella parte anteriore di RT-AX82U, troviamo una grande finestra a lamelle che corre lungo tutta la larghezza.

Asus non ha ancora rilasciato né prezzo né disponibilità per il mercato italiano.