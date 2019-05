Asus, ecco le schede madre che supportano i nuovi Ryzen 3000

Al Computex 2019 Asus ha annunciato la nuova gamma di schede madre con chipset X570, dedicate a overclocker, videogiocatori e professionisti.

Oggi, Durante il keynote d’apertura del Computex 2019, il CEO Lisa Su ha annunciato i nuovi processori AMD Ryzen 3000. A margine della conferenza Asus ha presentato una vasta gamma di schede madre, progettate per sfruttare al massimo le CPU Zen 2 e con pieno supporto allo standard PCIe 4.0.

Le schede viste si basano tutte sul chipset X570, ma sicuramente in futuro arriveranno anche tanti altri prodotti dedicati alle fasce più basse del mercato.

Apriamo le danze con le nuove motherboard appartenenti alla serie Crosshair VIII. Asus ha presentato tre nuovi modelli, denominati Formula, Hero (in versione con e senza Wi-Fi) e Impact. Come sempre queste schede sono dedicate a overclocker e giocatori che vogliono spremere ogni briciolo di potenza dai propri componenti, così da sfruttare al massimo il proprio PC.

La Crosshair VIII Formula è equipaggiata con una placca che copre tutta la parte al di sotto del socket della CPU, lasciando ovviamente aperte le quattro porte PCIe 4.0, tre x16 e una x1.

Model Name ROG Crosshair VIII Formula ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) ROG Crosshair VIII Hero ROG Crosshair VIII Impact CPU socket AMD AM4 con supporto a Ryzen di terza generazione Chipset AMD X570 Chipset Form Factor ATX ATX ATX Mini-DTX (20.32 x 17 cm ) Memoria RAM 4 DDR4/ 128 GB 4 DDR4/ 128 GB 4 DDR4/ 128 GB 2 DDR4/ 64 GB Uscite video N/A N/A N/A N/A Slot d’espansione PCIe 4.0 x 16 2

@ x16 or x8/x8 2

@ x16 or x8/x8 2

@ x16 or x8/x8 1

@ x16 PCIe 4.0 x 16 1 @ x4 1 @ x4 1 @ x4 N/A PCIe 4.0 x1 1 1 1 N/A Archiviazione e porte SATA 6Gb/s 8 8 8 4 U.2 0 0 0 0 M.2 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 2280 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 2280 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 2280 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 2280 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 2280 (SATA + PCIe 4.0 x4) USB 3.2 Gen 2 (pannello frontale) 1 1 1 1 USB 3.2 Gen 2 7 x Type-A 1 x Type-C 7 x Type-A 1 x Type-C 7 x Type-A 1 x Type-C 5 x Type-A 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 4 x Type-A 4 x Type-A 4 x Type-A 2 x Type-A 4 x Type-A 2 x Type-A 2 x Type-A 2 x Type-A USB 2.0 4 4 4 2 Connettività Gigabit Ethernet Aquantia® 5G LAN Intel® I211AT Realtek® 2.5G LAN Intel® I211AT Realtek® 2.5G LAN Intel® I211AT Intel® I211AT Wireless Intel® Wireless-AX 200 2 x 2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Con MU-MIMO e supporto alle frequenze 2.4 / 5 GHz Bluetooth v5.0 Intel® Wireless-AX 200 2 x 2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Con MU-MIMO e supporto alle frequenze 2.4 / 5 GHz Bluetooth v5.0 N/A Intel® Wireless-AX 200 2 x 2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Con MU-MIMO e supporto alle frequenze 2.4 / 5 GHz Bluetooth v5.0 Audio Codec SupremeFX S1220 SupremeFX S1220 SupremeFX S1220 SupremeFX S1220 Effetti Sonic Studio III Sonic Studio Virtual Mixer Sonic Radar III DTS® Sound Unbound Sonic Studio III Sonic Studio Virtual Mixer Sonic Radar III DTS® Sound Unbound Sonic Studio III Sonic Studio Virtual Mixer Sonic Radar III DTS® Sound Unbound Sonic Studio III Sonic Studio Virtual Mixer Sonic Radar III DTS® Sound Unbound Aura Aura Sync V V V V 4-pin RGB Header 2 2 2 1 Addressable RGB header 2 2 2 2

I VRM e il pannello I/O sono invece dotati di un particolare dissipatore, sviluppato in collaborazione con EKWB e definito “liquid ready”: come potete vedere dall’immagine, il sistema presenta dei raccordi a cui collegare un sistema custom loop e vi permette di raffreddare a liquido non solo CPU e GPU, ma anche componenti chiave della scheda madre come i VRM.

La Crosshair VIII Hero perde questo particolare raffreddamento e parte della placca di copertura, ma offre le stesse funzionalità della sorella maggiore: tre slot PCIe 4.0 x16, un PCIe 4.0 x1, 16 porte USB totali e supporto fino a 128 GB di memoria DDR4. La variante con Wi-Fi integrato utilizza una scheda Intel Wireless-AX 200 2×2 Wi-Fi 6 con supporto alla tecnologia MU-MIMO.

La novità più interessante della gamma sembra però essere la Crosshair VIII Impact. Si tratta infatti di una scheda mini-DTX, ossia una Mini-ITX più grande ma, allo stesso tempo, abbastanza piccola per stare all’interno di un case mini-ITX.

Lo spazio aggiuntivo ha permesso da Asus di inserire una scheda audio SupremeFX e uno slot per il ROG SO-DIMM.2, un dispositivo in grado di ospitare un’unità M.2 e che offre anche due header 4-pin per ventole PWM e un header per RGB addressable.

Per migliorare il raffreddamento Asus ha inserito anche un dissipatore e due ventole sopra il pannello I/O. Questa soluzione contribuisce a ridurre la temperatura di tutti i componenti, un fattore fondamentale soprattutto in PC così compatti.

Spostandoci sui prodotti della linea Gaming, la famiglia ROG Strix si allarga con le tre X570-E, X570-F e X570-I. Le prime due sono delle classiche schede madre ATX con supporto a 128 GB di RAM DDR4, tre slot PCIe 4.0 e dissipatori per unità M.2, mentre la terza è una scheda mini-ITX capace di ospitare fino a 64 GB di RAM, dotata di uno slot PCIe 4.0 e uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort, per sfruttare al massimo anche le GPU integrate.

Novità anche per la gamma TUF, altra componente della gamma Gaming di Asus. L’azienda ha presentato la TUF Gaming X570-Plus in due varianti, con e senza Wi-Fi.

Si tratta di una motherboard ATX che richiama il classico design rugged tipico dei prodotti TUF, di cui troviamo il logo anche sul raffreddamento del chipset X570. È dotata di 11 porte USB sul pannello posteriore, una porta PCIe 4.0 x16 e uno slot M.2 con dissipatore.

Modello ROG Strix X570-E Gaming ROG Strix X570-F Gaming ROG Strix X570-I Gaming TUF Gaming X570-Plus (WI-FI) TUF Gaming X570-Plus CPU socket AMD AM4 con supporto a Ryzen di terza generazione Chipset AMD X570 Chipset Form Factor ATX ATX ITX ATX ATX Memoria RAM 4 DDR4/ 128 GB 4 DDR4/ 128 GB 2 DDR4/ 64 GB 4 DDR4/ 128 GB 4 DDR4/ 128 GB Uscite video HDMI 2.0/ DP 1.2 HDMI 2.0/ DP 1.2 HDMI 2.0/ DP 1.4 HDMI / DP HDMI / DP Slot d’espansione PCIe 4.0 x 16 2

@ x16 or x8/x8 2

@ x16 or x8/x8 1

@ x16 1

@ x16 1

@ x16 PCIe 4.0 x 16 1 max @ x4 1 max @ x4 N/A 1 max @ x4 1 max @ x4 PCIe 4.0 x1 2 2 N/A 2 3 Archiviazione e porte SATA 6Gb/s 8 8 4 8 8 U.2 0 0 0 0 0 M.2 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 2280 (SATA + PCIe 40 x4) 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0 /3.0×4) 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0/3.0×4) 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 2280 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0 x4) 1x 22110 (SATA + PCIe 4.0 x4) USB 3.2 Gen 2 (pannello frontale) 1 1 0 0 0 USB 3.2 Gen 2 7 x Type-A 1 x Type-C 3 x Type-A 1 x Type-C 3 x Type-A 1 x Type-C 2 x Type-A 1 x Type-C 2 x Type-A 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 4 x Type-A

2 x Type-A 4 x Type-A

2 x Type-A 4 x Type-A

2 x Type-A 4 x Type-A

2 x Type-A 4 x Type-A

2 x Type-A USB 2.0 4 4 2 4 4 Connettività Gigabit Ethernet Realtek® 2.5G LAN Intel® I211AT Intel® I211AT Intel® I211AT Realtek® L8200A Realtek® L8200A Wireless Intel® Wireless-AX 200 2 x 2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Con MU-MIMO e supporto alle frequenze 2.4 / 5 GHz Bluetooth v5.0 N/A Intel® Wireless-AX 200 2 x 2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Con MU-MIMO e supporto alle frequenze 2.4 / 5 GHz Bluetooth v5.0 Intel® Wireless-AC 9260 2×2 Wi-Fi 5(802.11 a/b/g/n/ac) Con MU-MIMO e supporto alle frequenze 2.4 / 5 GHz Bluetooth v5.0 N/A Audio Codec SupremeFX S1220A SupremeFX S1220A SupremeFX S1220A Realtek S1200A Realtek S1200A Effetti Sonic Studio III Sonic Studio Virtual Mixer Sonic Radar III DTS® Sound Unbound Sonic Studio III Sonic Studio Virtual Mixer Sonic Radar III DTS® Sound Unbound Sonic Studio III Sonic Studio Virtual Mixer Sonic Radar III DTS® Sound Unbound DTS personalizzato per cuffie gaming DTS personalizzato per cuffie gaming Aura Aura Sync V V V V V 4-pin RGB Header 2 2 1 2 2 Addressable RGB header 2 2 1 1 1

Al di fuori dell’ambito gaming troviamo due nuove Asus X570 Prime, in particolare i modelli X570-Pro e X570-P, e una Asus Pro WS X570 Ace, dedicata ai professionisti.

Le nuove Prime sono schede madre ATX che supportano fino a 128 GB di RAM DDR4, dotate di slot M.2 e PCIe 4.0. Non manca, grazie agli header dedicati, la possibilità di connettere e gestire tramite Aura Sync componenti RGB addressable.

L’Asus Pro WS X570 Ace è dotata di caratteristiche simili: fino a 128 GB di RAM, tre slot PCIe 4.0 x16 e possibilità di collegare due unità M.2. Manca, a differenza di tutte le altre schede viste oggi, il supporto agli RGB.