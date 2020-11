ASUS sfida Raspberry Pi 4 con i nuovi Tinkerboard 2 e 2S

La linea di Single Board Computer a marchio Asus chiamata Tinkerboard si arricchirà presto di due nuovi modelli, stando ad un comunicato stampa pubblicato da Clubic. Le schede, chiamate Tinkerboard 2 e Tinkerboard 2S, avranno un form factor simile a quello del Raspberry Pi e dovrebbero offrire un aumento delle prestazioni di 1,5 volte rispetto all’originale Tinkerboard.

Entrambi i prodotti sono equipaggiati con il chipset Rockchip RK3399 e la GPU ARM Mali-T860 MP4. Ci saranno due opzioni per la memoria: 2GB e 4GB di LPDDR4 dual-channel ma entrambe le schede condivideranno lo stesso package composto da un ARM Cortex A72 dual core a 2GHz e un ARM Cortex A53 quad core a 1,5GHz. Il Tinkerboard 2S è dotato di una memoria flash integrata da 16 GB, che dovrebbe essere più veloce delle tipiche schede micro SD.

L’alimentazione viene fornita tramite un jack cilindrico da 12V-19V DC invece del classico connettore micro USB utilizzato nella generazione precedente. Sono presenti entrambe le interfacce USB3 Type-C e Type-A, nonché un’unica uscita HDMI full size con supporto fino alla risoluzione 4K a 60Hz. Un’ulteriore uscita DisplayPort 1.2 viene fornita tramite la porta USB C. Tinkerboard supporta connessioni di rete sia via cavo tramite la porta Gigabit Ethernet che in modalità wireless utilizzando la scheda di rete Wi-Fi 802.11ac. È possibile collegare periferiche Bluetooth o componenti elettronici utilizzando l’header GPIO a 40 pin che sembra condividere lo stesso layout di un Raspberry Pi, ma al momento la compatibilità è sconosciuta.

Maggiori informazioni sono presenti sull’articolo originale di Clubic. Recentemente vi abbiamo parlato anche di NanoPi R4S, alternativa a Raspberry Pi realizzata dall’azienda cinese FriendlyELEC.