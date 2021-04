ASUS, su Amazon spunta una variante inedita del notebook TUF Dash F15

A quanto pare, il noto produttore taiwanese ASUS si sta preparando a lanciare un nuovo modello del suo computer portatile TUF Gaming Dash F15, già disponibile anche in Italia in tre varianti. Dato che si tratta di un notebook appartenente alla linea TUF Gaming, non stupisce che ASUS punti alla robustezza della sua proposta, che può contare sulla conformità alla standard militare MIL-STD, oltre a contare su un peso e spessore particolarmente ridotti. Notevole anche è il sistema di raffreddamento, grazie alla presenza di ben cinque heatpipe coadiuvate da due ventole per la dissipazione dell’aria.

Credit: VideoCardz

Al suo interno trovano posto il processore quad core Intel Core i7-11370H di undicesima generazione, in grado di arrivare sino alla frequenza di 4,8GHz e che presenta la GPU integrata Intel Iris Xe, associato a 8 o 16GB di RAM DDR4-3200. Per quanto riguarda l’archiviazione si parla di SSD NVMe da 512GB o 1 TB, mentre è possibile avere a bordo una scheda grafica dedicata GeForce RTX 3060 o RTX 3070. Particolarmente interessante anche l’utilizzo di un pannello da 15,6” IPS in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento di ben 240Hz con un tempo di risposta di soli 3ms ed un contrasto statico di 1000:1, garantendo nel contempo una copertura dello spazio colore sRGB del 100%. Non manca, infine, la presenza di una porta Thunderbolt 4. In definitiva, si tratta di un prodotto indirizzato prettamente ad un pubblico di videogiocatori che non puntano alle specifiche più esagerate, ma desiderano un notebook relativamente leggero, resistente e con componenti ben equilibrate.

Credit: VideoCardz

ASUS, tuttavia, fino ad ora sembra aver tenuto nascosto anche un altro modello, in questo caso equipaggiato con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050. I colleghi di TweakTown hanno infatti riportato che tale variante è apparsa nel listino di Amazon.com. Inoltre, sebbene al momento non sia disponibile, le altre specifiche parlano della presenza del processore Intel Core i5-11300H, 8GB di RAM DDR4, 512GB di SSD PCI ed un display Full HD con frequenza di aggiornamento di 144Hz. Al momento sappiamo che la GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 offrirà 2.048 core CUDA e sarà basata sul chip GA107, mentre la quantità di memoria a bordo sarà di 4GB di tipo GDDR6 su un bus a 128bit, quindi dovrebbe garantire buone prestazioni per un gaming leggero a 1080p. Purtroppo attualmente non conosciamo prezzo e data d’uscita di questa variante.