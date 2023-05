ASUS ha svelato due nuove RTX 4090, dotate di un sistema dissipazione che rende la scheda “compatta”, quantomeno rispetto alle altre top di gamma NVIDIA attualmente sul mercato. La prima è la ASUS ROG Strix LC RTX 4090, equipaggiata con un raffreddamento a liquido con radiatore da 240mm (lo stesso visto qualche tempo fa sulla Asus ROG Strix LC RTX 3080 Ti); l’uso di questo sistema permette alla scheda di occupare “solo” 2,6 slot, ovviamente senza contare l’ingombro del radiatore, che dovrete installare in uno degli alloggiamenti appositi del vostro case. A questo proposito, i tubi sono lunghi 54cm, quindi abbastanza per raggiungere la paratia superiore o quella frontale.

Le due ventole da 120mm sono ARGB, inoltre la scheda offre due header aggiuntivi per le ventole, così da poter regolare la velocità di quelle installate nel case in base alla temperatura della GPU. Le frequenze arrivano, nel modello OC, a 2610MHz in modalità Default e a 2640MHz in modalità OC, un bel boost rispetto ai 2520MHz del modello di riferimento.

La seconda scheda presentata è la TUF Gaming RTX 4090 OC e no, non ci stiamo sbagliando: tecnicamente la scheda esiste già, ma la casa taiwanese ne ha annunciato un nuovo modello, equipaggiato con il vecchio dissipatore. In questo la scheda occupa “solo” 3,2 slot, quindi è leggermente più compatta del modello lanciato lo scorso ottobre, che arriva a 3,65 slot. Su questo modello le frequenze arrivano a 2565MHz in modalità Default e a 2595MHz in OC.

I due design mostrati da ASUS hanno si dimensioni più contenute rispetto a quanto offerto attualmente sul mercato, ma non sono certo “slim”; siamo ancora lontani da schede davvero compatte come le vecchie 2 slot, ma probabilmente non vedremo mai RTX 4090 così sottili. Per scendere a spessori così ridotti è necessario usare un waterblock e creare un custom loop, che però come sappiamo necessita di una certa esperienza e ha dei costi elevati.