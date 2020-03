Asus svela il nuovo desktop ROG GA35 G35DX alimentato dai processori Ryzen 3000

Asus ha presentato questa settimana il nuovo Asus ROG GA35 G35DX, il nuovo modello di PC desktop alimentato dai processori Ryzen 3000 e schede grafiche Nvidia RTX, che sfrutta una scheda madre con chipset X570.

Per quanto riguarda la CPU, Asus permette di scegliere tra i Ryzen 7 3700X e 3800X, oppure per coloro che in termini di prestazioni vogliono il massimo, viene offerta la possibilità di montare un Ryzen 9 3900X o Ryzen 9 3950X, quest’ultimo con ben 16 core e 32 thread.

Sul fronte grafico invece Asus sposa la tecnologia di Nvidia, offrendo solo le schede grafiche RTX dalla 2060 standard, passando per le nuovissime RTX 2060, 2070 e 2080 Super, fino ad arrivare all’estrema RTX 2080 Ti. Per quanto riguarda la memoria, è possibile installare fino a 64 GB di RAM DDR4-3200.

Sul fronte dello storage Asus offre un doppia configurazione che include un SSD NVMe fino ad 1TB ed un HDD da 3,5 pollici da 1 o 2 TB, oltre a due slot da 2,5 pollici per SSD/HDD da aggiungere successivamente e due socket M.2 per altrettanti SSD.

Per quello che riguarda la connettività non manca nulla: il PC è dotato di connessioni senza fili WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Sul pannello frontale sono presenti quattro porte USB di cui due 3.2 Gen1 Type-A, e due 3.2 Gen2 Type-A, oltre a due jack separati da 3,5mm per microfono e cuffie. Nella parte posteriore invece trovano posto quattro porte USB 3.2 Gen1 Type-A, tre porte USB 3.2 Gen2 Type-A, una porta USB 3.2 Gen2 Type-C, un ingresso HDMI 2.0, uno DisplayPort, la RJ45 per la connessione via cavo, un’uscita ottica per l’audio digitale e cinque jack audio per un impianto analogico. L’audio è affidato ad una scheda integrata SupremeFX.

A chiudere il pacchetto ci pensano mouse e tastiera inclusi nella confezione e l’ormai immancabile illuminazione RGB. Tutti i componenti (e le relative periferiche) sono dotati di illuminazione RGB, sincronizzabile attraverso Aura Sync di Asus, mentre Armoury Crate permette di gestire e monitorare l’intero sistema attraverso un unico software perfettamente integrato con il PC.

Al momento, Asus non ha ancora reso nota la data di lancio né i prezzi del suo nuovo desktop ROG GA35 G35DX.