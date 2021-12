ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30 | Recensione

Abbiamo messo alla prova l’ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30. Si tratta della prima scheda di cattura esterna realizzata da ASUS che va a competere direttamente con le principali soluzioni di Elgato e AVerMedia. Negli ultimi anni, il live streaming su piattaforme come Twitch e YouTube ha cambiato il modo in cui consumiamo prodotti, ma anche il modo in cui da Content Creator sviluppiamo contenuti per un pubblico sempre più esigente e attento. L’evoluzione dei format e dei momenti di interazione passa anche attraverso la tecnologia attualmente a disposizione.

Se c’è un mercato che non sembra aver subito battute di arresto è proprio quello degli accessori per lo streaming. Le principali aziende informatiche e tecnologiche hanno dato il via a serie di prodotti pensati appositamente per permettere ai videogiocatori di ottenere il massimo dalle proprie sessioni di gioco, semplificando al contempo tutto il processo per portare in diretta i propri contenuti. Per chi vuole avere maggiore controllo sulle proprie dirette o registrare in alta qualità filmati di gioco, le schede di acquisizione rappresentano un elemento imprescindibile.

Design e caratteristiche

ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30 è una scheda di acquisizione dalle dimensioni davvero compatte. Il dispositivo misura 10.5 x 8 x 2.1 cm di altezza e arriva a pesare circa 173 grammi. La scatola può inizialmente trarre in inganno facendovi credere di essere al cospetto di un dispositivo molto più appariscente; invece, l’involucro di cartone serve per lo più a proteggere l’ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30 e a trasportare il manuale e i cavi in dotazione. All’interno, infatti, troviamo un manuale per l’avvio rapido, un cavo HDMI 2.0, un cavo da USB-C 3.2 Gen 1×1 a tipo-A, un adattatore da USB-A a tipo-C, un cavo audio ausiliario jack maschio a maschio da 3.5mm.

A differenza di altre schede di acquisizione, che non presentano particolari elementi distintivi e si mantengono su un’anonima forma rettangolare di colore nero, la TUF Gaming Capture Box si presenta con delle linee più aggressive: ha una base a forma ottagonale e uno chassis in alluminio per favorire il raffreddamento passivo. Sulla parte anteriore è posto il logo TUF Gaming in materiale riflettente. Sul lato frontale della TUF Gaming Capture Box CU4K30 troviamo le porte audio per l’ingresso di due jack da 3.5mm per collegare un controller e un headset in modo da poter trasmettere anche l’audio del party di gioco da console.

È stata inserita anche una barra a illuminazione RGB per essere visivamente informati sullo stato delle operazioni. È un elemento estetico che fa chiaramente leva sulla passione per le luci RGB di molti videogiocatori che le scelgono per adornare i loro setup da gioco, ma ha anche il pregio di facilitare la lettura di eventuali problematiche che possono verificarsi. Una piccola spia LED potrebbe non essere immediatamente percettibile quando si è concentrati nel gioco, mentre una striscia RGB che cambia colore e pulsa a intermittenza è al colpo d’occhio più facilmente riconoscibile.

Sul retro sono state inserite le porte per le connessioni audio/video, rispettivamente un ingresso Type-C e due HDMI 2.0 per collegare, ad esempio, la vostra console e il vostro monitor da gioco. Da questo punto di vista tutte le prese sono poste in modo ordinato per tenere i cavi più ingombranti dietro. La parte inferiore del dispositivo è stata dotata di piedini gommati che lo tengono saldo sulla scrivania.

Veniamo ora alle caratteristiche tecniche di registrazione e streaming. ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30 può fare streaming di video SDR 4K non compressi fino a 30 fps, video QHD fino a 60 fps e video Full HD a 120 fps. Inoltre, il dispositivo può funzionare in modalità HDR passthrough e supporta il 4K fino a 60 Hz, 2K fino a 144 Hz e Full HD fino a 240 Hz se disponete di un monitor da gioco con un’alta frequenza di aggiornamento. Tenete a mente che non è supportata la risoluzione di 21:9.

Esperienza d’uso

Il dispositivo è di tipo plug and play e grazie alla compatibilità USB Video Class (UVC) non è necessaria l’installazione di driver o software aggiuntivi per utilizzare lo strumento. Basta collegarlo al proprio PC tramite una porta USB 3.2 Gen 1 per sfruttare la massima risoluzione di registrazione. Il passo successivo è avviare uno dei software per lo streaming e la registrazione video e selezionare il CU4K30 come fonte. A tal proposito, la compatibilità di ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30 è certificata con OBS Studio e di conseguenza funziona alla perfezione anche con Streamlabs. Se preferite, potete utilizzarlo anche con XSplit.

L’immediato vantaggio dell’ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30 è il suo essere pronto all’uso senza dover prima passare per complicate procedure, ma prima di procedere con le vostre dirette vi consigliamo lo stesso di fare un salto sul sito ufficiale di ASUS per aggiornare il firmware e scaricare l’utile Audio Controller per migliorare ulteriormente la vostra esperienza d’uso. Aggiornare il firmware è un processo molto semplice, basterà seguire le istruzioni a schermo, la barra a led si colorerà di arancione e inizierà a lampeggiare per informarvi che sta avvenendo l’aggiornamento.

Audio Controller, invece, è un tool che vi permette di aggiustare il volume del microfono e dell’audio attraverso le cuffie, oltre a poter modificare o disabilitare l’input audio. È una soluzione molto pratica se avete bisogno di regolare i livelli, necessitate di registrare un commento che vada sopra a un video, o volete escludere uno dei canali. Se cuffie e microfono non sono collegati, vedrete le rispettive icone diventare rosse.

L’ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30 si è confermato un ottimo dispositivo per condividere dirette e contenuti di gioco da console come PS5 e Nintendo Switch senza complesse procedure o dover collegare anche un mixer per gestire i vari canali audio. La qualità delle immagini a 4K 60Hz e la registrazione video 4K a 30FPS consentono di avere a portata di mano quasi il massimo dell’esperienza possibile, sarebbe stato davvero perfetto, infatti, se il dispositivo avesse raggiunto i 60fps in fase di registrazione.

Non ci possiamo però davvero lamentare delle prestazioni in quanto non abbiamo registrato ritardi tra audio e video dovuti alla latenza, che possiamo considerare praticamente prossima allo zero. Il dispositivo tende a scaldarsi dopo una lunga sessione, un risultato prevedibile vista l’assenza di ventole. Difficilmente però raggiungerete temperature critiche e il guadagno è tutto nell’assoluta silenziosità, con la periferica che non va ad interferire con il vostro streaming.

Conclusioni

I motivi per scegliere una scheda di acquisizione possono essere molteplici, primo fra tutti ridurre il carico di lavoro sul vostro computer per non comprometterne le prestazioni, ma anche poter condividere le vostre partite da console mantenendo il massimo controllo sulle impostazioni di streaming. Qualunque siano le vostre esigenze, l’ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30 è una delle nuove proposte da tenere d’occhio: sta nel palmo di una mano, l’illuminazione RGB è colorata e divertente, ma anche funzionale per sapere con uno sguardo se il dispositivo sta funzionando correttamente. È plug and play, quindi non richiede lunghe procedure per essere utilizzata: basta connettersi ai vari ingressi e collegarla tramite USB al PC per iniziare a registrare.